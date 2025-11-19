Ελεύθερος μετά την απολογία του για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα και ο φρουρός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων - Δεν κατάλαβα τον δράστη, ισχυρίστηκε
Νωρίτερα σήμερα, είχε απολογηθεί ο τηλεφωνητής της ΕΛΑΣ, ο οποίος είχε πει στην αδικοχαμένη Κυριακή Γρίβα πως το περιπολικό δεν είναι ταξί και αφέθηκε ελεύθερος
Ένας ακόμη κατηγορούμενος αστυνομικός για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως.
Ο λόγος για τον φρουρό του Αστυνομικού Τμήματος, ο οποίος κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε πως δεν αντιλήφθηκε τον δράστη και δολοφόνο της κοπέλας παρά μόνο όταν άκουσε τις φωνές της 28χρονης Κυριακής. Τότε -όπως φέρεται να υποστήριξε- βγήκε αμέσως από το αστυνομικό κουβούκλιο. Μετά την απολογία του ο εν λόγω κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα.
Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε απολογηθεί και είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η αστυνομικός υπηρεσίας εκείνο το μοιραίο βράδυ. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει και η απολογία της επόπτριας του ΑΤ Αγίων Αναργύρων.
«Η φράση το περιπολικό δεν είναι ταξί δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο»Νωρίτερα σήμερα, είχε απολογηθεί ο τηλεφωνητής της ΕΛΑΣ, ο οποίος είχε πει στην αδικοχαμένη Κυριακή Γρίβα πως το περιπολικό δεν είναι ταξί. Ο κατηγορούμενος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δυο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα. «Η φράση το περιπολικό δεν είναι ταξί δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, είναι μία άστοχη φράση» είπε ο δικηγόρος του, Χρήστος Καραμανλής, προσθέτοντας πως ο αστυνομικός έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βάση των πρωτοκόλλων.
