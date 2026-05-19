Εξαρθρώθηκε σπείρα διαρρηκτών σε Αχαΐα και Κορινθία, πάνω από 140.000 ευρώ η λεία τους
Δύο συλλήψεις και αναζήτηση ακόμη τεσσάρων ατόμων - Έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης και στην σύλληψη δύο μελών της που πραγματοποιούσαν σε διαρρήξεις οικιών σε Αχαΐα και Κορινθία προχώρησαν οι αστυνομικο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η λεία της οργάνωσης ξεπερνά τις 140.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της αστυνομίας, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Ροδοδάφνη Αιγιαλείας και σε περιοχή της Κορινθίας, συνελήφθησαν δύο άνδρες, ενώ έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη τέσσερα άτομα.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει δράση από τον Οκτώβριο του 2025 έως και τον Απρίλιο του 2026, με βασικό στόχο διαρρήξεις κατοικιών κυρίως σε παραλιακές περιοχές της Πάτρας και της Κορίνθου. Οι αστυνομικοί εξιχνίασαν συνολικά έντεκα περιπτώσεις κλοπών, εκ των οποίων δέκα τετελεσμένες και μία απόπειρα, σε περιοχές όπως ο Ψαθόπυργος, το Ρίο, η Πάτρα, η Παραλία Πατρών, τα Βραχνεΐκα, τα Καμίνια και η Αρχαία Κόρινθος. Παράλληλα, εξιχνιάστηκε και μία κλοπή από όχημα.
Οι δράστες αφαιρούσαν κυρίως κοσμήματα και χρήματα, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 102.000 ευρώ μόνο από τη δράση της οργάνωσης. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τρεις από τους κατηγορούμενους είχαν εμπλακεί και σε τρεις ακόμη διαρρήξεις πριν από τη συγκρότηση της οργάνωσης, αποκομίζοντας περισσότερα από 37.500 ευρώ και 20.000 λεκ Αλβανίας.
Η συνολική λεία που αποδίδεται στα μέλη της εγκληματικής ομάδας εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 140.000 ευρώ.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν κυρίως πρωινές ώρες, επιλέγοντας κατοικίες σε παραλιακές περιοχές. Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένα οχήματα, τα οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τις αρχές.
Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, συμμορία και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις κλοπών.
Η μεθοδολογία της σπείρας
