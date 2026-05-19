Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
ΕΛΛΑΔΑ
Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων Εκλογές

Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Κυριαρχία Χριστόφορου Σεβαστίδη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
Παναγιώτης Τσιμπούκης

Η  Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ανακοίνωσε τα   μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν από τις αρχαιρεσίες της 10ης  και 17ης   Μαΐου 2026, κατά σειρά ψήφων.

Σύμφωνα με τελικά αποτελέσματα  δίνουν αυτοδυναμία στην ομάδα του  μέχρι τώρα προέδρου της Ένωσης Χριστόφορου Σεβαστίδη, η οποία   κατέλαβαν τις πρώτες 8 θέσεις.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής:

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Πρόεδρος Πρωτοδικών

2

ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Εφέτης

3

ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Εφέτης

4

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εφέτης

5

ΤΣΕΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Εφέτης

6

ΦΑΡΣΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Πρωτοδίκης

7

ΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

Πρωτοδίκης

8

ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΖΑΧΟΣ)

Πρωτοδίκης

9

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ)

Πρόεδρος Εφετών

10

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εφέτης

11

ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Πρωτοδίκης

12

ΤΕΚΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Πρωτοδίκης

13

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΜΗΝΑΣ

Πρωτοδίκης

14

ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εφέτης

15

ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Αντεισαγγελέας Εφετών

 

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

16

ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρωτοδίκης

17

ΒΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εφέτης

18

ΒΕΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Πρωτοδίκης

19

ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΖΩΗ

Πρωτοδίκης

20

ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Πρωτοδίκης

21

ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Πρόεδρος Πρωτοδικών

22

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρωτοδίκης

23

ΚΑΛΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Πρωτοδίκης

24

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ

Πρωτοδίκης

25

ΒΟΜΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Πρωτοδίκης
Παναγιώτης Τσιμπούκης

Thema Insights

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης