Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ανακοίνωσε τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν από τις αρχαιρεσίες της 10ης και 17ης Μαΐου 2026, κατά σειρά ψήφων.



Σύμφωνα με τελικά αποτελέσματα δίνουν αυτοδυναμία στην ομάδα του μέχρι τώρα προέδρου της Ένωσης Χριστόφορου Σεβαστίδη, η οποία κατέλαβαν τις πρώτες 8 θέσεις.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής:

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών 2 ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εφέτης 3 ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Εφέτης 4 ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εφέτης 5 ΤΣΕΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Εφέτης 6 ΦΑΡΣΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρωτοδίκης 7 ΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ Πρωτοδίκης 8 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΖΑΧΟΣ) Πρωτοδίκης 9 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) Πρόεδρος Εφετών 10 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εφέτης 11 ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Πρωτοδίκης 12 ΤΕΚΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Πρωτοδίκης 13 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΜΗΝΑΣ Πρωτοδίκης 14 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εφέτης 15 ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Αντεισαγγελέας Εφετών

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ