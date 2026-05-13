Τέλος το πρόωρο καλοκαίρι, επιστρέφει η άνοιξη: Δείτε χάρτες και την πρόγνωση για τον καιρό από τον Τσατραφύλλια
Τέλος το πρόωρο καλοκαίρι, επιστρέφει η άνοιξη: Δείτε χάρτες και την πρόγνωση για τον καιρό από τον Τσατραφύλλια
Οι μεσημεριανές μπόρες φέρνουν ξανά την ανοιξιάτικη αστάθεια στο προσκήνιο
Μετά τις πρώιμες καλοκαιρινές συνθήκες, από σήμερα η θερμοκρασία επιστρέφει σταδιακά σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, ενώ οι μεσημεριανές μπόρες φέρνουν ξανά την ανοιξιάτικη αστάθεια στο προσκήνιο.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια κυρίως στα ορεινά.
Η θερμοκρασία σε πτώση θα αγγίζει το μεσημέρι τους 30 βαθμούς στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά , την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοδυτικοί μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι και νοτιοδυτικοί μέχρι 6 μποφόρ στις νοτιότερες περιοχές.
Στην Αττική αναμένεται λίγη συννεφιά. Ασθενείς οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι περιμένουμε βροχές και καταιγίδες. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς.
Την Πέμπτη οι βροχές θα είναι περισσότερες κυρίως στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο οι βροχές θα λιγοστεύσουν.
Η θερμοκρασία παρά τα μικρά σκαμπανεβάσματα ,θα διατηρηθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.Οχι δεν θα κρυώσουμε απλώς θα επιστρέψουμε από το πρόωρο καλοκαίρι στην κανονική άνοιξη!
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια κυρίως στα ορεινά.
Η θερμοκρασία σε πτώση θα αγγίζει το μεσημέρι τους 30 βαθμούς στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά , την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοδυτικοί μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι και νοτιοδυτικοί μέχρι 6 μποφόρ στις νοτιότερες περιοχές.
Στην Αττική αναμένεται λίγη συννεφιά. Ασθενείς οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι περιμένουμε βροχές και καταιγίδες. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς.
Την Πέμπτη οι βροχές θα είναι περισσότερες κυρίως στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο οι βροχές θα λιγοστεύσουν.
Η θερμοκρασία παρά τα μικρά σκαμπανεβάσματα ,θα διατηρηθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.Οχι δεν θα κρυώσουμε απλώς θα επιστρέψουμε από το πρόωρο καλοκαίρι στην κανονική άνοιξη!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα