Καλοκαίρι σήμερα με τα πρώτα 33αρια, δείτε χάρτες και την αναλυτική πρόγνωση για τον καιρό των επόμενων ημερών από τον Τσατραφύλια
Σήμερα κορυφώνεται, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, το αφρικανικό κοκτέιλ ζέστης και σκόνης, με τον υδράργυρο να αγγίζει μία από τις υψηλότερες τιμές του έτους μέχρι τώρα.
Πιο αναλυτικά :
Για σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου 2026, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές μπόρες στα βόρεια κυρίως στα ορεινά. Επίσης ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα.
Η θερμοκρασία σε άνοδο θα αγγίζει το μεσημέρι τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη. Το βράδυ τα θερμόμετρα θα διατηρηθουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοδυτικοί μέχρι 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι και νοτιοδυτικοί μέχρι 7 μποφόρ στις νοτιότερες περιοχές.
Στην Αττική αναμένεται λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη δεν αποκλείεται να βρέξει το μεσημέρι. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς.
Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρεςΑπό την Τετάρτη επιστροφή στην Άνοιξη. Μάλιστα υποχωρεί η σκόνη και η ζέστη και ανοίγει ο δρόμος για περισσότερη αστάθεια. Οι περισσότερες βροχές μέχρι την Κυριακή θα εκδηλωθούν στις βορειότερες περιοχές με τη θερμοκρασία, παρά τα μικρά σκαμπανεβάσματα, να διατηρείται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
