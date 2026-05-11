Κοκτέιλ σκόνης, αυξημένης υγρασίας και υψηλών θερμοκρασιών το επόμενο 48ωρο, χάρτες και αναλυτική πρόγνωση Τσατραφύλλια
Περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές μπόρες στα βόρεια - Στην Αττική αναμένεται συννεφιά και σκόνη
Σε εξέλιξη βρίσκεται κύμα ζέστης και σκόνης από την Αφρική το οποίο φαίνεται ότι θα μας επηρεάσει τα επόμενα 24ωρα με θερμοκρασίες μέχρι και 8 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια.
Πιο αναλυτικά :
Για σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές μπόρες στα βόρεια κυρίως στα ορεινά. Επίσης ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα κεντρικά και νότια και κυρίως στην Κρήτη.
Η θερμοκρασία σε άνοδο θα αγγίζει το μεσημέρι τους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα και τους 32 βαθμούς στην Κρήτη.Το βράδυ τα θερμόμετρα θα ξεπεράσουν τους 20 βαθμούς στις ίδιες περιοχές και τους 16 με 17 βαθμούς στα βόρεια και δυτικά.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί και βορειοδυτικοί μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί μέχρι 6 μποφόρ στις νοτιότερες περιοχές.
Στην Αττική αναμένεται συννεφιά και σκόνη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για μεσημεριανή βροχή. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς.
Την Τρίτη κορυφώνεται η θερμή εισβολή με τη θερμοκρασία να ξεπερνά σε αρκετές περιοχές στα ανατολικά και νότια τους 30 βαθμούς και μάλιστα δεν αποκλείεται να αγγίζει τοπικά και τους 33-34 βαθμούς στη Βοιωτία, την Εύβοια και την Αργολίδα και τους 31-32 στην Αττική. Επιπλεόν αυξημένη θα είναι η συγκέντρωση στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα.
Από την Τετάρτη σταδιακά υποχωρεί η ζέστη και η σκόνη και ανοίγει ο δρόμος για περισσότερη αστάθεια. Αν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία από την Πέμπτη και μετά περιμένουμε αρκετές βροχές κυρίως στις βορειότερες περιοχές
