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Νέα εποχή για την υγεία στη Δυτική Αθήνα με ΚΟΜΥ και σύγχρονες δομές, εξετάστηκαν πάνω από 49.000 πολίτες
Νέα εποχή για την υγεία στη Δυτική Αθήνα με ΚΟΜΥ και σύγχρονες δομές, εξετάστηκαν πάνω από 49.000 πολίτες
Η Ειρήνη Αγαπηδάκη παρουσίασε από το Ίλιον τον σχεδιασμό για την ενίσχυση των δομών υγείας στη Δυτική Αθήνα, με τη δημιουργία νέων υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας
Στο Ίλιον βρέθηκε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, συμμετέχοντας σε δράση των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, με στόχο την παροχή δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας σε πολίτες της περιοχής.
Η δράση ξεκίνησε από το 4ο ΚΑΠΗ Ιλίου και περιλάμβανε επισκέψεις σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες μετακίνησης. Γιατροί και νοσηλευτές των ΚΟΜΥ πραγματοποίησαν δωρεάν μετρήσεις σακχάρου και αρτηριακής πίεσης, σπιρομετρήσεις και καρδιογραφήματα, ενώ παράλληλα ενημέρωσαν τους πολίτες για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.
Η κυρία Αγαπηδάκη είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, αναδεικνύοντας το ρόλο-κλειδί των ΚΟΜΥ στη μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στο σύστημα υγείας, ενώ παρουσίασε το πλάνο για τη ριζική αναβάθμιση του υγειονομικού χάρτη της Δυτικής Αθήνας με μόνιμες, σύγχρονες υποδομές.
Κατά την επίσκεψή της, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε:
«Οι Κινητές Ομάδες Υγείας αποτελούν μία από τις πιο ουσιαστικές, ανθρώπινες παρεμβάσεις που υλοποιούμε, φέρνοντας τις υπηρεσίες υγείας και τον γιατρό απευθείας στην πόρτα του πολίτη. Στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να μην μείνει κανείς πίσω, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και όσοι αδυνατούν να φτάσουν σε μια δομή υγείας. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: περισσότεροι από 49.000 πολίτες έχουν εξεταστεί μέχρι σήμερα από τις ΚΟΜΥ σε όλη τη χώρα, ενώ πάνω από 11.000 συμπολίτες μας έλαβαν φροντίδα στο κρεβάτι τους.
Όμως δεν σταματάμε εκεί. Η Δυτική Αθήνα αποκτά σταδιακά τις σταθερές υποδομές που δικαιούνται και δικαιωματικά αξίζουν οι κάτοικοί της. Βρισκόμαστε σε πλήρη εξέλιξη για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Προχωράμε στην ανάπτυξη Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων στην Πετρούπολη και τα Άνω Λιόσια, ιδρύουμε Πανεπιστημιακό Κέντρο Υγείας στο Περιστέρι, φέρνουμε παράρτημα του Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία" εδώ στο Ίλιον και δημιουργούμε ένα Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι. Μετατρέπουμε την πρόληψη από θεωρία σε καθημερινή πράξη για κάθε πολίτη».
Στη δράση παραβρέθηκαν και οι: Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου Δήμαρχος Ιλίου, Δημήτριος Κουκουβίνος Πρόεδρος Δ.Σ, Μαρία-Μάνια Αργυροπούλου Εντεταλμένη Σύμβουλος Ενεργούς Γήρανσης – Κ.Α.Π.Η., Κυριάκος Μαυρομματάκης Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, Σταύρος Μπουρδάκης Εντεταλμένος Σύμβουλος Πρόληψης Παραβατικότητας, Δημήτριος Λιόσης Εντεταλμένος Σύμβουλος Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Δημοτικού Κοιμητηρίου, Αλεξάνδρα Μπαρμπαγιάννη Αντιδήμαρχος Υποδομών και Τεχνικών Έργων και Βασίλειος Μπρεάνος Πρόεδρος στον Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου Ιλίου.
Να υπενθυμίσουμε ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά (08:00-16:00) με τον ΕΟΔΥ μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1135. Μέσω της ίδιας τηλεφωνικής γραμμής, μπορούν να ενημερώνονται για τις δράσεις των σταθερών ιατρείων των ΚΟΜΥ στην περιοχή τους, καθώς και να υποβάλλουν αιτήματα για τον προγραμματισμό κατ’ οίκον ιατρικών επισκέψεων.
Η δράση ξεκίνησε από το 4ο ΚΑΠΗ Ιλίου και περιλάμβανε επισκέψεις σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες μετακίνησης. Γιατροί και νοσηλευτές των ΚΟΜΥ πραγματοποίησαν δωρεάν μετρήσεις σακχάρου και αρτηριακής πίεσης, σπιρομετρήσεις και καρδιογραφήματα, ενώ παράλληλα ενημέρωσαν τους πολίτες για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.
Η κυρία Αγαπηδάκη είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, αναδεικνύοντας το ρόλο-κλειδί των ΚΟΜΥ στη μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στο σύστημα υγείας, ενώ παρουσίασε το πλάνο για τη ριζική αναβάθμιση του υγειονομικού χάρτη της Δυτικής Αθήνας με μόνιμες, σύγχρονες υποδομές.
Κατά την επίσκεψή της, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε:
«Οι Κινητές Ομάδες Υγείας αποτελούν μία από τις πιο ουσιαστικές, ανθρώπινες παρεμβάσεις που υλοποιούμε, φέρνοντας τις υπηρεσίες υγείας και τον γιατρό απευθείας στην πόρτα του πολίτη. Στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να μην μείνει κανείς πίσω, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και όσοι αδυνατούν να φτάσουν σε μια δομή υγείας. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: περισσότεροι από 49.000 πολίτες έχουν εξεταστεί μέχρι σήμερα από τις ΚΟΜΥ σε όλη τη χώρα, ενώ πάνω από 11.000 συμπολίτες μας έλαβαν φροντίδα στο κρεβάτι τους.
Όμως δεν σταματάμε εκεί. Η Δυτική Αθήνα αποκτά σταδιακά τις σταθερές υποδομές που δικαιούνται και δικαιωματικά αξίζουν οι κάτοικοί της. Βρισκόμαστε σε πλήρη εξέλιξη για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Προχωράμε στην ανάπτυξη Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων στην Πετρούπολη και τα Άνω Λιόσια, ιδρύουμε Πανεπιστημιακό Κέντρο Υγείας στο Περιστέρι, φέρνουμε παράρτημα του Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία" εδώ στο Ίλιον και δημιουργούμε ένα Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι. Μετατρέπουμε την πρόληψη από θεωρία σε καθημερινή πράξη για κάθε πολίτη».
Στη δράση παραβρέθηκαν και οι: Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου Δήμαρχος Ιλίου, Δημήτριος Κουκουβίνος Πρόεδρος Δ.Σ, Μαρία-Μάνια Αργυροπούλου Εντεταλμένη Σύμβουλος Ενεργούς Γήρανσης – Κ.Α.Π.Η., Κυριάκος Μαυρομματάκης Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, Σταύρος Μπουρδάκης Εντεταλμένος Σύμβουλος Πρόληψης Παραβατικότητας, Δημήτριος Λιόσης Εντεταλμένος Σύμβουλος Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Δημοτικού Κοιμητηρίου, Αλεξάνδρα Μπαρμπαγιάννη Αντιδήμαρχος Υποδομών και Τεχνικών Έργων και Βασίλειος Μπρεάνος Πρόεδρος στον Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου Ιλίου.
Να υπενθυμίσουμε ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά (08:00-16:00) με τον ΕΟΔΥ μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1135. Μέσω της ίδιας τηλεφωνικής γραμμής, μπορούν να ενημερώνονται για τις δράσεις των σταθερών ιατρείων των ΚΟΜΥ στην περιοχή τους, καθώς και να υποβάλλουν αιτήματα για τον προγραμματισμό κατ’ οίκον ιατρικών επισκέψεων.
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