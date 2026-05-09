Θερμές αέριες μάζες από την Αφρική φέρνουν πρώιμη ζέστη έως 34°C στη χώρα, η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το protothema
Η πιο ζεστή ημέρα θα είναι η Τρίτη με 34άρια - Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά κυρίως από τη Λάρισα μέχρι τη Λακωνία - Πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο
Θερμές αέριες μάζες από την αφρκανική ήπειρο έχουν ξεκινήσει να μεταφέρονται προς την περιοχής μας με αποτέλεσμα η χώρας κυρίως το επόμενο τετραήμερο να ζήσει συνθήκες πρώιμης ζέστης. Την κυκλοφορία αυτή των θερμών αερίων μαζών ευνοεί η θέση του υποτροπικού αεροχείμαρρου από χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη προς την ανατολική Μεσόγειο και τη χώρα μας.
Να θυμίσουμε ότι ο υποτροπικός αεροχείμαρρος είναι ένας ισχυρός άνεμος σε μεγάλο ύψος κοντά στην κορυφή της τροπόσφαιρας, περίπου στα 9–13 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια, που λειτουργεί σαν ατμοσφαιρικός διάδρομος και μπορεί να μεταφέρει ζέστη και σκόνη προς τη χώρα μας.
Συγκεκριμένα τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος θα βρεθεί περίπου 8-9 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Η πιο ζεστή ημέρα θα είναι η Τρίτη. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά κυρίως από τη Λάρισα μέχρι τη Λακωνία.
Ενδεικτικά:
Τοπικά δεν αποκλείεται να δούμε και υψηλότερες θερμοκρασίες της τάξης των 34 βαθμών ενώ η αφρικανική σκόνη θα είναι παρούσα με ήπιες συγκεντρώσεις. Από την Πέμπτη σταδιακά η θερμοκρασία θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα και υπάρχουν ενδείξεις ότι επιστρέφει και η αστάθεια.
