Κρήτη: Από τις 457 συλλήψεις που έγιναν το 2025 στον δήμο Μαλεβιζίου, το 70% αφέθηκαν ελεύθεροι
Την τάση να αφήνονται ελεύθεροι από τις εισαγγελικές Αρχές όσοι συλλαμβάνονται στην περιοχή που δολοφονήθηκε ο 21χρονος Νικήτας από τον Κώστα Παρασύρη μαρτυρούν τα στοιχεία που παρουσιάζει το protothema.gr.
Τα στοιχεία αφορούν στις υποθέσεις που έχει χειριστεί το 2025 και το 2026 το Τμήμα Μαλεβιζίου – πλημμελήματα και κακουργήματα. Όπως προκύπτει λοιπόν από αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις οι κατηγορούμενοι αφήνονται ελεύθεροι.
Συγκεκριμένα για το 2026, δηλαδή μόλις τους τελευταίους τέσσερις μήνες, από τους αστυνομικούς έγιναν συνολικά 61 συλλήψεις (57 πλημμελήματα και τέσσερα κακουργήματα). Από τις 61 κατηγορουμένους, οι 36 αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα. Δηλαδή πάνω από το 50%.
Όσον αφορά στο 2025, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 457 συλλήψεις (452 πλημμελήματα και πέντε κακουργήματα). Από τους 457 κατηγορουμένους, οι 324 αφέθηκαν ελεύθεροι, δηλαδή πάνω από το 70%.
Το θέμα έθιξε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος, μιλώντας στον ΣΚΑΙ για τη δολοφονία του Νικήτα, ανέφερε πως ο δράστης έπρεπε να κρατηθεί.
«Υπήρχαν μια, δύο, τρεις καταγγελίες ότι επιχείρησε να κάνει κακό στο παιδί. Το αρμόδιο ΑΤ έστειλε στον εισαγγελέα αναφορά και ο εισαγγελέας διέταξε αυτά που έκρινε ή νόμιζε ότι έπρεπε να γίνουν. Η αστυνομία δεν μπορεί να συλλαμβάνει χωρίς εντολή εισαγγελέα» σημείωσε χαρακτηριστικά.
