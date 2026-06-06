Προσομοίωση διαγωνίσματος πανελλαδικών από το φροντιστήριο Διακρότημα στο μάθημα της Ιστορίας ΓΕΛ

Μετά από κάθε προσομοίωση, ο μαθητής ανατρέχει στις διαθέσιμες απαντήσεις και μπορεί να αποτυπώσει την εξέλιξη της βαθμολογίας του αλλά και να προχωρήσει σε αναλυτική αξιολόγηση συχνών λαθών