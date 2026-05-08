Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη: Ο 54χρονος έπρεπε να κρατηθεί αλλά δεν γίνεται χωρίς εντολή εισαγγελέα
«Δεν υπάρχει δυσαρμονία με τους εισαγγελείς αλλά υπάρχει μια αντίληψη που οδηγείται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας» είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
«Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να κρατηθεί όταν είδαν 1-2 φορές ότι μπορεί να κάνει κακό» δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας του 21χρονου Νικήστρατου από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη που τον πυροβόλησε εν ψυχρώ θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίo.
«Υπήρχαν μια, δύο, τρεις καταγγελίες ότι επιχείρησε να κάνει κακό στο παιδί. Το αρμόδιο ΑΤ έστειλε στον εισαγγελέα αναφορά και ο εισαγγελέας διέταξε αυτά που έκρινε ή νόμιζε ότι έπρεπε να γίνουν. Η αστυνομία δεν μπορεί να συλλαμβάνει χωρίς εντολή εισαγγελέα» είπε στον ΣΚΑΪ ο κ. Χρυσοχοΐδης.
Στην ερώτηση αν υπάρχει δυσαρμονία ανάμεσα στην αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αρκέστηκε να απαντήσει «δεν υπάρχει δυσαρμονία αλλά υπάρχει μια αντίληψη που οδηγείται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Οι αστυνομικοί έστειλαν έγγραφο που περιγράφει πραγματικά γεγονότα. Την δεύτερη ή την τρίτη φορά ούτε καν τον είδαν τον καταγγελλόμενο (σ.σ. τον Κώστα Παρασύρη)και είπαν αφήστε τον ελεύθερο. Αν είχε την αντίληψη ότι θα έλυνε το πρόβλημα μόνος του, κάποτε θα το έκανε».
Όσον αφορά το θέμα της διάδοσης των όπλων στην Ευρώπη με ανοιχτά τα σύνορα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη εξέφρασε την ανησυχία «μην έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα όταν τελειώσει ο πόλεμος με την Ουκρανία».
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, τον Δεκέμβριο του 2024 ο 21χρονος Νικήτας είχε καταγγείλει στο αστυνομικό τμήμα πως ο 54χρονος ήταν έξω από το σπίτι του έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και τον χτύπησε με ένα ξύλο τραυματίζοντάς τον στα χέρια και στα πόδια ενώ στη συνέχεια πυροβόλησε προς την κατεύθυνσή του. Τότε, η αδερφή του Νικήτα είχε αναγνωρίσει τον 54χρονο και ακολούθησε η σύλληψή του. Ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας όπου τον παρέπεμψε σε κύρια ανάκριση και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και εν συνεχεία μετά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.
Επιπλέον διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του 54χρονου με την συνδρομή εκπροσώπου της Δικαστικής Εξουσίας, με αρνητικό αποτέλεσμα. Παράλληλα παραγγέλθηκε στο Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών η λήψη δείγματος προς ανακάλυψη ιχνών πυρίτιδας από αμφότερες παλάμες του ανωτέρω δράστη, καθώς και ιατροδικαστική εξέταση δράστη και παθόντα. Περαιτέρω στο πλαίσιο των διοικητικών κυρώσεων αφαιρέθηκε η κυνηγετική καραμπίνα την οποία κατείχε ο δράστης νόμιμα.
Τον Μάρτιο του 2026, ο 21χρονος υπέβαλε μήνυση εις βάρος του 54χρονου για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Στη συνέχεια ο 54χρονος παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα και συνελήφθη. Μετά αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής εισαγγελέα και η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του υποβλήθηκε αρμοδίως. Κατά πληροφορίες, τότε το αστυνομικό τμήμα ενημέρωσε με έγγραφο το τμήμα εκτέλεσης ποινών της εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου για την παραβίαση του σχετικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.
Ειδικότερα με το προαναφερόμενο βούλευμα επιβλήθηκαν στον κατηγορούμενο οι κάτωθι περιοριστικοί όροι: α) της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα και β) της απαγόρευσης προσέγγισης με οποιονδήποτε τρόπο των παθόντων και των οικείων τους, ήτοι των γονέων τους και των αδελφών τους, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και της απαγόρευσης της με οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνίας του (τηλεφωνικής, διαδικτυακής, διά ζώσης κ.λπ.) με τους παθόντες και τους οικείους τους, ήτοι τους γονείς τους και τους αδελφούς τους, μέχρι την οριστική εκδίκαση των κατ' αυτού κατηγοριών.
Η καταγγελία για ξυλοδαρμό και η μήνυση
