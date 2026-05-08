Σε φυλακή εκτός Κρήτης ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του Νικήτα: «Δεν ήμουν ο εαυτός μου», «ήταν ένας άλλος» είπαν στις απολογίες τους

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε χθες η κηδεία του 21χρονου που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στη μέση του δρόμου





Υπενθυμίζεται ότι η τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης (05/05), όταν ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης, πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 21χρονο Νικήτα, θεωρώντας τον υπεύθυνο



Ένταση στην κηδεία με τις αστυνομικές δυνάμεις Όπως έγινε γνωστό χθες, η παρουσία των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή την ώρα της κηδείας, με σκοπό να αποτρέψουν τυχόν εντάσεις, προκάλεσε αντιδράσεις από την οικογένεια του 21χρονου Νικήτα.



Οργισμένοι συγγενείς του θύματος «Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν», φώναζαν χαρακτηριστικά.















Κλείσιμο Στη φυλακή ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του Την ίδια ώρα, προφυλακισταίοι κρίθηκαν 54χρονος δράστης του φονικού, Κώστας Παρασύρης, όσο και η 56χρονη σύζυγός του, καθώς ολοκληρώθηκαν οι απολογίες τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Ο 54χρονος κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού, τον οποίο πυροβόλησε έξι φορές στη μέση του δρόμου το απόγευμα της Τρίτης, ενώ στη συνέχεια παραδόθηκε στις Αρχές.



Η διαδικασία διήρκεσε πολλές ώρες και η απόφαση για την προσωρινή κράτηση των κατηγορουμένων ανακοινώθηκε το απόγευμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης.



Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει ο 54χρονος Παρασύρης είναι βαρύ με τη βασική κατηγορία να αφορά σε ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αυτό που ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί και διερευνάται είναι ο ρόλος που διαδραμάτισε η σύζυγος του. Συγκεκριμένα εξετάζονται αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες, η γυναίκα φέρεται να προέτρεψε τον δράστη λεκτικά να πυροβολήσει τον νεαρό.



Παράλληλα, υπάρχουν μάρτυρες που λένε πως την ώρα του πανικού είδαν τη γυναίκα να βρίσκεται στο αυτοκίνητο του άνδρα της και να μην κάνει τίποτα για να τον σταματήσει. Απ’ τη μεριά της, βέβαια η κατηγορούμενη αρνείται ότι γνώριζε τις προθέσεις του συζύγου της, υποστηρίζοντας πως συναντήθηκαν με το θύμα τυχαία και πως προσπάθησε να σταματήσει τον άνδρα της φωνάζωντας «Μη, μη».



Τεταμένη εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στην Κρήτη μετά τη στυγερή δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού, που σόκαρε το πανελλήνιο. Χθες, σε κλίμα οδύνης και θλίψης, τελέστηκε η νεκρώσιμη ακολουθία , στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον Χώνο Μυλοποτάμου, με πλήθος συγγενών, φίλων και κατοίκων της περιοχής να αποδίδουν τον ύστατο χαιρετισμό στον 21χρονοΥπενθυμίζεται ότι η τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης (05/05), όταν ο, πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 21χρονο Νικήτα, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίo Όπως έγινε γνωστό χθες, η παρουσία των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή την ώρα της κηδείας, με σκοπό να αποτρέψουν τυχόν εντάσεις, προκάλεσε αντιδράσεις από την οικογένεια του 21χρονου Νικήτα.Οργισμένοι συγγενείς του θύματος ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από το χωριό , εκφράζοντας την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι οι Αρχές δεν τον προστάτευσαν. Μάλιστα και η αδελφή του 21χρονου κινήθηκε προς τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ ζητώντας τους να αποχωρήσουν., φώναζαν χαρακτηριστικά. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες ώρες μετά την κηδεία του αδικοχαμένου Νικήτα, την οποία συνόδευσε με μια φωτογραφία τους, η Κατερίνα Γεμιστού, αδελφή του 21χρονου ανέφερε : «Ο παράδεισος κέρδισε έναν άγγελο.. αλλά εγώ, εγώ έχασα τον κόσμο μου.. καλό ταξίδι στο φως ζωή μου, που έφυγες και με άφησες εδώ μόνη μου μα γώ δε σου κρατώ κακία γιατί ξέρω πως θα με προσέχεις από εκεί πάνω. Σαγαπω καλή αντάμωση αντράκι μου..».Την ίδια ώρα, προφυλακισταίοι κρίθηκαν χθες τόσο οτου φονικού, Κώστας Παρασύρης, όσο και η, καθώς ολοκληρώθηκαν οι απολογίες τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Ο 54χρονος κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού, τον οποίο πυροβόλησε έξι φορές στη μέση του δρόμου το απόγευμα της Τρίτης, ενώ στη συνέχεια παραδόθηκε στις Αρχές.Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και διατηρήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, λόγω των ανησυχιών για πιθανές εντάσεις και αντιδράσεις. Η ακρόασηκαι η απόφαση για την προσωρινή κράτηση των κατηγορουμένων ανακοινώθηκε το απόγευμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι δύο κατηγορούμενοιΤο κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει ο 54χρονος Παρασύρης είναι βαρύ με τη βασική κατηγορία να αφοράΑυτό που ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί και διερευνάται είναι ο ρόλος που διαδραμάτισε η σύζυγος του. Συγκεκριμένα εξετάζονται αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες, η γυναίκα φέρεται να προέτρεψε τον δράστη λεκτικά να πυροβολήσει τον νεαρό.Παράλληλα, υπάρχουνπου λένε πως την ώρα του πανικού είδαν τη γυναίκα να βρίσκεται στο αυτοκίνητο του άνδρα της και. Απ’ τη μεριά της, βέβαια η κατηγορούμενη αρνείται ότι γνώριζε τις προθέσεις του συζύγου της, υποστηρίζοντας πως συναντήθηκαν με το θύμα τυχαία και πως προσπάθησε να σταματήσει τον άνδρα της φωνάζωντας «Μη, μη».

«Ένα μαύρο πέπλο είχε σπεπάσει το μυαλό μου» «Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου», φέρεται να ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, στην απολογία ο 54χρονος.



Από την μεριά της, η 56χρονη σύζυγος του δράστη, η οποία βρισκόταν στο όχημα με τον σύζυγό της την ώρα της φονικής επίθεσης, ανέφερε ότι ένιωσε αδύναμη να αντιδράσει. Εξήγησε ότι φώναξε στον 54χρονο να σταματήσει, όμως ήταν ήδη αργά. Περιέγραψε τον σύζυγό της ως «άλλο άνθρωπο», τονίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της πράξης δεν είχε επαφή με την πραγματικότητα.



«Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω “Κώστα, μη, μη, μη!”, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον».



Είχε επιτεθεί ξανά στο 21χρονο Νικήτα στο παρελθόν! Γεγονός είναι πάντως πως ο δολοφόνος είχε δείξει τις προθέσεις του εδώ και αρκετό καιρό. Ήταν στα τέλη Δεκεμβρίου του 2024 όταν ο 21χρονος είχε μεταβεί στο Α.Τ. Μαλεβιζίου, καταγγέλλοντας ότι την 26η Δεκεμβρίου 2024, γύρω στις 3.00, ο δράστης, φορώντας κουκούλα, τον προσέγγισε έξω από το σπίτι του και του προκάλεσε σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με ένα ξύλο στα χέρια και στα πόδια. Στη συνέχεια του έριξε μία βολή με όπλο, χωρίς να τραυματιστεί.



Τότε ο 54χρονος αναζητήθηκε και συνελήφθη εντός των ορίων του αυτοφώρου. Ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας όπου τον παρέπεμψε σε κύρια ανάκριση και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και εν συνεχεία μετά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.



Η συνέχεια γράφτηκε στις 4 Μαρτίου 2026, περίπου στις 19.30 το απόγευμα. Ο 21χρονος Νικήτας μετέβη και πάλι στο Α.Τ. Μαλεβιζίου και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 54χρονου για Παραβίαση Δικαστικής Απόφασης.







Ο δράστης παρουσιάστηκε στο Α.Τ. Μαλεβιζίου το βράδυ της ίδιας μέρας και συνελήφθη. Τον επόμενη όμως αφέθηκε και πάλι ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα.







Ότι δεν κατάφερε να κάνει τότε, το έκανε πριν από μερικές ημέρες. Προσέγγισε τον 21χρονο και τον πυροβόλησε έξι φορές εν μέση οδώ. Και δεν έμεινε εκεί. Στη συνέχεια κλώτσησε τη σορό του, μπήκε στο αυτοκίνητο και αποχώρησε.