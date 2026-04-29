Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός ο 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με ΙΧ
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεία Τροχαίο Πατίνι Νεκρός

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε  που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) στα Μακρίσια Ηλείας. Ο 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο άφησε την τελευταία του πνοή. 

Σύμφωνα με το patrisnews.com, ο 13χρονος κινούνταν με πατίνι σε κεντρικό δρόμο του χωριού όταν στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένo αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με έτερο όχημα. Πληροφορίες του ilialive.gr αναφέρουν πως ο μαθητής, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και εκεί συγκρούστηκε με το ΙΧ. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και ο 13χρονος τραυματίστηκε βαριά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όπου παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο Κρεστένων όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο Κρεστένων το 13χρονο αγόρι ήταν ήδη νεκρό, όταν διακομίσθηκε εκεί με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Αστυνομικοί του ΑΤ Κρεστένων συλλέγουν στοιχεία και ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

