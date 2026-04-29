Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός ο 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με ΙΧ
Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) στα Μακρίσια Ηλείας. Ο 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο άφησε την τελευταία του πνοή.
Σύμφωνα με το patrisnews.com, ο 13χρονος κινούνταν με πατίνι σε κεντρικό δρόμο του χωριού όταν στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένo αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με έτερο όχημα. Πληροφορίες του ilialive.gr αναφέρουν πως ο μαθητής, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και εκεί συγκρούστηκε με το ΙΧ. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και ο 13χρονος τραυματίστηκε βαριά.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όπου παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο Κρεστένων όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο Κρεστένων το 13χρονο αγόρι ήταν ήδη νεκρό, όταν διακομίσθηκε εκεί με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Αστυνομικοί του ΑΤ Κρεστένων συλλέγουν στοιχεία και ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα.
