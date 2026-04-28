Σύνταξη από ΗΠΑ και Γερμανία λάμβανε ο 89χρονος, είχε απορριφθεί το αίτημα να αναγνωριστούν ένσημά του στην Ελλάδα
Ο 89χρονος που σήμερα εισέβαλε διαδοχικά στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως είχε κάνει αίτηση στο τμήμα διεθνών συντάξεων καθώς είχε εργαστεί στο εξωτερικό ως μετανάστης, αλλά δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για σύνταξη και από την Ελλάδα
Η αγανάκτηση για το γεγονός ότι είχε απορριφθεί η αίτησή του για σύνταξη με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης για τις ημέρες εργασίας του στην Ελλάδα, οδήγησε σύμφωνα με την ανιψιά του τον υπερήλικα ρακοσυλλέκτη να ανοίξει πυρ τραυματίζοντας πέντε άτομα το πρωί στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως.
Ο 89χρονος δεν έπαιρνε σύνταξη ή οποιαδήποτε άλλη παροχή από ελληνικό φορέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, όμως
δηλώνει ότι παίρνει σύνταξη από τις ΗΠΑ, παίρνει κάποια μικρή σύνταξη και από την Γερμανία και είχε κάνει αίτηση για την αναγνώριση ενσήμων και απονομή σύνταξης και από την Ελλάδα, που όμως, απορρίφθηκε το 2015. Στη συνέχεια πήγε δικαστικά και το αίτημά του απορρίφθηκε και από το δικαστήριο, το 2017. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μόλις 50 ένσημα στο ΙΚΑ. Συνεπώς ελάμβανε σύνταξη από τα χρόνια δουλειάς του ως μετανάστης και είχε απορριφθεί το αίτημά του να του αναγνωριστούν ένσημα και να λάβει αντίστοιχη σύνταξη και από την Ελλάδα.
Οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ αναζητούσαν από το πρωί τον φάκελό του με χειρόγραφα ένσημα, αφού δεν εμφανίζεται το όνομά του στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Αυτό που εντόπισαν προς το παρόν είναι ότι είχε πάρει απορριπτική απόφαση για συνταξιοδότηση πριν από περίπου 10 έτη στην κατηγορία των διεθνών συντάξεων που σημαίνει ότι δεν συμπλήρωνε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για απονομή σύνταξης από την Ελλάδα.
Σημειώνεται ότι οι ανασφάλιστοι υπερήλικες (άνω των 67 ετών) μπορούν να λάβουν από τον ΟΠΕΚΑ το επίδομα των 410- 420 ευρώ, εφόσον δεν έχουν τα αναγκαία για τη συνταξιοδότηση ένσημα, αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως χαμηλό εισόδημα.
Για να λάβουν οι πολίτες τη σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση είτε ηλεκτρονικά είτε σε κοινοτικό γραφείο, κάτι που δεν είχε πράξει ο εν λόγω υπερήλικας σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, πράγμα που συνάδει με το γεγονός ότι ελάμβανε σύνταξη από το εξωτερικό.
Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, ο 89χρονος είχε σχεδιάσει τις δύο επιθέσεις που πραγματοποίησε σήμερα (28/4) στα γραφεία του ΕΦΚΑ και το Εφετείο. Μάλιστα, μετά την επίθεση στο Εφετείο στη Λουκάρεως άφησε ορισμένες επιστολές που απευθύνονται σε εφημερίδες.
Ειδικότερα ο ηλικιωμένος άφησε έναν φάκελο ο οποίο γράφει εξωτερικά το εξής μήνυμα: «25-4-2026. Θα διαβάσετε στις εφημερίδες, τον παχουλό φάκελο με άνω 150 Documents, Αύριο». Μετά από αυτό το μήνυμα αναφέρει τα ονόματα τεσσάρων εφημερίδων και υπογράφει με το όνομά του και την περιοχή όπου διαμένει.
Είχε σχεδιάσει τις επιθέσειςΤο κατάστημα από το οποίο τηλεφώνησε βρίσκεται στην περιοχή των Άνω Πατησίων όπου διέμενε το τελευταίο διάστημα, καθώς τον φιλοξενούσε η ανιψιά του η οποία ήταν και εκείνη που ενημέρωσε τις Αρχές για την ταυτότητά του. Από τις πληροφορίες προκύπτει ότι ο ηλικιωμένος δεν είχε στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο και πραγματοποιούσε τις κλήσεις που ήθελε από διάφορα καταστήματα.
Επιπλέον, ο ηλικιωμένος μια μέρα πριν το αιματηρό περιστατικό φέρεται να είχε επιβιβαστεί σε ταξί με προορισμό ξανά το Εφετείο της οδού Λουκάρεως και να είπε στον οδηγό: «Θα δείτε αύριο τι θα κάνω».
Οι συγκεκριμένες πληροφορίες αναμένεται να εξεταστούν από τις Αρχές. Ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να είναι ρακοσυλλέκτης και μέχρι πρότινος να φιλοξενούνταν από κάποια ανιψιά του.
Έφυγε από τον Κεραμεικό και πήγε στο ΕφετείοΟ 89χρονος, αφού άνοιξε πυρ με την καραμπίνα που είχε στην κατοχή του και τραυμάτισε μια υπάλληλο, αποχώρησε από το κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό με γοργό βήμα, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Πρώτου Θέματος.
Τόσο στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όσο και στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως, κανένας δεν τον σταμάτησε προκειμένου να τον ελέγξει.
Οι επιστολές που πέταξε στο χώροΌταν ο ηλικιωμένος δράστης έφτασε στο Εφετείο, πυροβόλησε ξανά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλες τέσσερις γυναίκες.
Επιπλέον, ο ηλικιωμένος έβγαλε κάτι επιστολές και τις πέταξε στον χώρο. «Σε αυτά θα βρείτε τους λόγους που έκανα την πράξη μου» φέρεται να είπε σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.
Στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο και αναζητείται.
Και οι 5 τραυματίες νοσηλεύονται στον Ερυθρό ΣταυρόΟι 5 τραυματίες είναι στον Ερυθρό Σταυρό, με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις να αναφέρουν πως δεν διατρέχουν κίνδυνο καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες οι τραυματισμοί είναι από την διασπορά των σκαγιών.
Η κλήση στην αστυνομία από την ανιψιά τουΠληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως όταν έγιναν οι κλήσεις στην αστυνομία, ο δράστης είχε φύγει από τα σημεία της δράσης του. Το κέντρο της αστυνομίας δέχθηκε κλήση από την ανιψιά του, μετά τους πυροβολισμούς στη Λουκάρεως, η οποία ανέφερε πως ο δράστης είναι άτομο που στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα