Σύνταξη από ΗΠΑ και Γερμανία λάμβανε ο 89χρονος, είχε απορριφθεί το αίτημα να αναγνωριστούν ένσημά του στην Ελλάδα

Ο 89χρονος που σήμερα εισέβαλε διαδοχικά στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως είχε κάνει αίτηση στο τμήμα διεθνών συντάξεων καθώς είχε εργαστεί στο εξωτερικό ως μετανάστης, αλλά δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για σύνταξη και από την Ελλάδα