Η σχέση της χώρας με τον ηλεκτρισμό, την τεχνολογία και τη μετάβαση στη σημερινή εποχή της βιωσιμότητας και της ανακύκλωσης
57χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 46χρονο που έμενε στο ίδιο δωμάτιο μέσα στο ψυχιατρείο στο Δαφνί
57χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 46χρονο που έμενε στο ίδιο δωμάτιο μέσα στο ψυχιατρείο στο Δαφνί
Οι δύο τρόφιμοι είχαν έντονο επεισόδιο μεταξύ τους
Τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Ψυχιατρείο στο Δαφνί.
Σύμφωνα με πληροφορίες ένας 57χρονος τρόφιμος είχε έντονο επεισόδιο με έναν 46χρονο με τον οποίο έμεναν στο ίδιο δωμάτιο.
Το επεισόδιο είχε αποτέλεσμα ο 57χρονος να στραγγαλίσει και να δολοφονήσει τον 46χρονο.
Από την πλευρά τους, πηγές του ιδρύματος αναφέρουν πως ο ασθενής που κατέληξε, βρέθηκε στο πάτωμα δίπλα στο κρεβάτι του τα χαράματα. Ο γδούπος της πτώσης του κινητοποίησε το προσωπικό, κλήθηκε παθολόγος, έγινε ΚΑΡΠΑ και όταν διαπιστώθηκε ο θάνατος του, ένας άλλος ασθενής δήλωσε πως εκείνος τον σκότωσε.
Τότε κλήθηκε και ιατροδικαστής στο Ψυχιατρείο και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απάντηση για την αιτία θανάτου του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ασθενείς είχαν εισαχθεί την περασμένη Παρασκευή, αμφότεροι για ακούσια νοσηλεία. Στον θάλαμο που βρέθηκε νεκρός ο 46χρονος ήταν συνολικά τρεις ασθενείς και η κλινική είχε 100% πληρότητα (25 ασθενείς). Στη βραδινή βάρδια ήταν δύο νοσηλευτές, ένας αριθμός μικρός για τις ανάγκες της κλινικής.
Επί τους παρόντος, ο φερόμενος ως δράστης κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες ένας 57χρονος τρόφιμος είχε έντονο επεισόδιο με έναν 46χρονο με τον οποίο έμεναν στο ίδιο δωμάτιο.
Το επεισόδιο είχε αποτέλεσμα ο 57χρονος να στραγγαλίσει και να δολοφονήσει τον 46χρονο.
Από την πλευρά τους, πηγές του ιδρύματος αναφέρουν πως ο ασθενής που κατέληξε, βρέθηκε στο πάτωμα δίπλα στο κρεβάτι του τα χαράματα. Ο γδούπος της πτώσης του κινητοποίησε το προσωπικό, κλήθηκε παθολόγος, έγινε ΚΑΡΠΑ και όταν διαπιστώθηκε ο θάνατος του, ένας άλλος ασθενής δήλωσε πως εκείνος τον σκότωσε.
Τότε κλήθηκε και ιατροδικαστής στο Ψυχιατρείο και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απάντηση για την αιτία θανάτου του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ασθενείς είχαν εισαχθεί την περασμένη Παρασκευή, αμφότεροι για ακούσια νοσηλεία. Στον θάλαμο που βρέθηκε νεκρός ο 46χρονος ήταν συνολικά τρεις ασθενείς και η κλινική είχε 100% πληρότητα (25 ασθενείς). Στη βραδινή βάρδια ήταν δύο νοσηλευτές, ένας αριθμός μικρός για τις ανάγκες της κλινικής.
Επί τους παρόντος, ο φερόμενος ως δράστης κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα