Σαρηγιάννης: Τα δύο σενάρια για τη μυστηριώδη οσμή στα νότια προάστια, «εκτιμάται ότι προέρχεται από τη θάλασσα»
«Και πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε ένα παρόμοιο πρόβλημα», ανέφερε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής
Τη δική του εκτίμηση για τη μυστηριώδη οσμή που αναστάτωσε χθες (19/5) τα νότια προάστια έκανε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, υπογραμμίζοντας πως ο ίδιος προσανατολίζεται σε δύο σενάρια σχετικά με την προέλευσή της.
Όπως έχει γίνει γνωστό, οι αρμόδιες Αρχές από χθες τέθηκαν σε συναγερμό και εξέτασαν ενδελεχώς σενάρια διαρροής φυσικού αερίου, υδρογονανθράκων και θαλάσσιας ρύπανσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί η πηγή του φαινομένου.
Σύμφωνα με όσα είπε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο κ. Σαρηγιάννης «η εκτίμηση αυτή τη στιγμή είναι ότι προέρχεται από τη θάλασσα». «Έχω ουσιαστικά δύο σενάρια για μια συγκεκριμένη περιοχή. Το ένα, που ίσως είναι και το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή, είναι ότι η περιοχή που, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί την πηγή βρίσκεται στο τρίγωνο Αίγινα – Σαλαμίνα – Πέραμα, με δύο πιθανές εστίες», εξήγησε ο καθηγητής στην εκπομπή «Σήμερα».
«Θα σας τις πω με σειρά προτεραιότητας. Η μία είναι η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας – Περάματος, δηλαδή το κανάλι που υπάρχει ανάμεσα, ο δίαυλος. Γιατί, στη διαδικασία κατασκευής ή επισκευής τμημάτων πλοίων, μπορεί να προκληθεί κινητοποίηση υπολειμμάτων [...] τα οποία, κατά τη γνώμη μου, ήταν τα χημικά που έγιναν αντιληπτά στην ατμόσφαιρα», πρόσθεσε.
Και συνέχισε: «Το δεύτερο επίσης πιθανό σενάριο είναι ότι, ανοικτά της Αίγινας, κάποιο αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο καθάρισε τις δεξαμενές του. Και οι δύο αυτές διαδικασίες που ανέφερα μπορεί να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα».
«Αυτό που κάναμε εμείς ήταν να εξετάσουμε τι συνέβη πέρυσι, καθώς και τότε, τον Μάιο, είχαμε ένα παρόμοιο πρόβλημα, όχι όμως τόσο έντονο. Το γεγονός ότι συνέβη στην ίδια περιοχή μάς δείχνει ότι υπάρχει μια εποχικότητα», κατέληξε ο κ. Σαρηγιάννης.
