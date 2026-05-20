Δήμος Αθηναίων: Από σήμερα οι αιτήσεις για τα καλοκαιρινά camps για μαθητές Δημοτικού
Στις 10 το πρωί ανοίγει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών Δημοτικού στις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω του ΟΠΑΝΔΑ, στα αθλητικά κέντρα Ρουφ, Γουδή και Γκράβας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2014 έως και το 2019 και έχει στόχο να προσφέρει δημιουργική απασχόληση, άθληση και ψυχαγωγία μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ωστόσο, πριν από την υποβολή της αίτησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα, ΕΔΩ

Τα camps θα λειτουργήσουν σε τρεις διαφορετικές περιόδους, με την πρώτη να ξεκινά στις 16 Ιουνίου και την τελευταία στις 13 Ιουλίου. Η λειτουργία τους θα είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:30 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα. Κάθε αθλητικό κέντρο θα φιλοξενεί έως 220 παιδιά ανά περίοδο, ενώ το κόστος συμμετοχής θα φτάνει έως τα 50 ευρώ. Σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται ακόμη και μηδενική οικονομική συμμετοχή. Παράλληλα, η διοργάνωση παρέχει στους συμμετέχοντες ιατρική και ασφαλιστική κάλυψη, διασφαλίζοντας την ασφαλή συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες. Στη σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημέρα και την ώρα υποβολής των έγκυρων αιτήσεων.
