Στάση εργασίας σήμερα των εκπαιδευτικών που αντιδρούν στις εξετάσεις PISA, τι είναι το πρόγραμμα

Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί , με αφορμή τη διεξαγωγή εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA , σε μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού και της Γ’ τάξης Γυμνασίου.Οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, έχουν προκηρύξει κινητοποιήσεις εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη διαδικασία, ενώ«Η εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ , ύστερα από αίτημα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), κηρύσσει τετράωρη διευκολυντική στάση εργασίας για το πρωινό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, ημέρα διεξαγωγής της “ελληνικής” PISA», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των ενώσεων δημοσίων υπαλλήλων.Για τρίωρη στάση εργασίας έκανε λόγο η ΟΛΜΕ , «με δυνατότητα επιπλέον στάσης που θα κηρυχθεί από τις αντίστοιχες ΕΛΜΕ».Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, η ΔΟΕ έχει ανακοινώσει πανελλαδική διευκολυντική στάση εργασίας για το πρώτο τετράωρο του πρωινού προγράμματος, καλώντας τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στις δράσεις διαμαρτυρίας.Τα βασικά γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάζονται οι 15χρονοι μαθητές και μαθήτριες, στις φετινές εξετάσεις του προγράμματος PISA, είναι τα μαθηματικά, η κατανόηση κειμένου και οι φυσικές επιστήμες, ενώ το 2022 εξ προστέθηκε και ένα πρόσθετο πεδίο, εκείνο της δημιουργικής σκέψης.Η κινητοποίηση συνδέεται άμεσα με τη διεξαγωγή εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα, γνωστών ως «Ελληνική PISA», οι οποίες πραγματοποιούνται σε επιλεγμένα σχολεία της χώρας.Από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν επιφυλάξεις και ενστάσεις για τη συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζει τον χαρακτήρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.«Μέσω αυτών των εξετάσεων, εμπεδώνεται ο κοινωνικός ανταγωνισμός, η λογική του «όλοι εναντίον όλων» και ανοίγει ο δρόμος για την κατηγοριοποίηση των σχολείων, με βάση «επιδόσεις» που δεν αντανακλούν την πραγματική εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά τις κοινωνικές ανισότητες. Οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο δεν είναι ούτε ουδέτερες ούτε ''αθώες''!», αναφέρει - μεταξύ άλλων - σε ανακοίνωσή της ηΗ λεγόμενη Ελληνική PISA αφορά εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού και της Γ’ τάξης Γυμνασίου.

Οι εξετάσεις διεξάγονται στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών και έχουν στόχο την έγκυρη και αξιόπιστη αποτύπωση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μαθητών.



Βασική επιδίωξη της διαδικασίας είναι η αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, μέσα από ένα διαγνωστικό πλαίσιο που επιχειρεί να καταγράψει την εκπαιδευτική εικόνα των μαθητών και μαθητριών.



Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος Μέσα από τη διαδικασία της Ελληνικής PISA, το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.



Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην εξαγωγή συμπερασμάτων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για βελτιώσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα.



Ωστόσο, οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών παραμένουν έντονες, με τις ομοσπονδίες να ζητούν διαφορετική προσέγγιση στην αξιολόγηση των μαθητών και των σχολικών μονάδων.