Ο 89χρονος είχε σχεδιάσει τους πυροβολισμούς: Πήγε σε μίνι μάρκετ δύο μέρες πριν και έκλεισε ραντεβού με ταξί, τι έλεγαν οι φάκελοι που άφησε στο Εφετείο
Μετά τους πυροβολισμούς στο Εφετείο, ο ηλικιωμένος δράστης άφησε στο σημείο ορισμένες επιστολές που απευθύνονται σε εφημερίδες
Σε μίνι μάρκετ είχε μεταβεί προχθές το απόγευμα ο 89χρονος ο οποίος προκάλεσε πανικό και τρόμο στο κέντρο της Αθήνας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έκλεισε ραντεβού με ταξί για να μεταβεί σήμερα στον ΕΦΚΑ.
Το κατάστημα από το οποίο τηλεφώνησε βρίσκεται στην περιοχή των Άνω Πατησίων όπου διέμενε το τελευταίο διάστημα, καθώς τον φιλοξενούσε η ανιψιά του η οποία ήταν και εκείνη που ενημέρωσε τις Αρχές για την ταυτότητά του. Από τις πληροφορίες προκύπτει ότι ο ηλικιωμένος δεν είχε στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο και πραγματοποιούσε τις κλήσεις που ήθελε από διάφορα καταστήματα.
Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, ο 89χρονος είχε σχεδιάσει τις δύο επιθέσεις που πραγματοποίησε σήμερα (28/4) στα γραφεία του ΕΦΚΑ και το Εφετείο. Μάλιστα, μετά την επίθεση στο Εφετείο στη Λουκάρεως άφησε ορισμένες επιστολές που απευθύνονται σε εφημερίδες.
Ειδικότερα ο ηλικιωμένος άφησε έναν φάκελο ο οποίο γράφει εξωτερικά το εξής μήνυμα: «25-4-2026. Θα διαβάσετε στις εφημερίδες, τον παχουλό φάκελο με άνω 150 Documents, Αύριο». Μετά από αυτό το μήνυμα αναφέρει τα ονόματα τεσσάρων εφημερίδων και υπογράφει με το όνομά του και την περιοχή όπου διαμένει.
Επιπλέον, ο ηλικιωμένος μια μέρα πριν το αιματηρό περιστατικό φέρεται να είχε επιβιβαστεί σε ταξί με προορισμό ξανά το Εφετείο της οδού Λουκάρεως και να είπε στον οδηγό: «Θα δείτε αύριο τι θα κάνω».
Οι συγκεκριμένες πληροφορίες αναμένεται να εξεταστούν από τις Αρχές. Ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να είναι ρακοσυλλέκτης και μέχρι πρότινος να φιλοξενούνταν από κάποια ανιψιά του.
Τόσο στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όσο και στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως, κανένας δεν τον σταμάτησε προκειμένου να τον ελέγξει.
Έφυγε από τον Κεραμεικό και πήγε στο ΕφετείοΟ 89χρονος, αφού άνοιξε πυρ με την καραμπίνα που είχε στην κατοχή του και τραυμάτισε μια υπάλληλο, αποχώρησε από το κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό με γοργό βήμα, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Πρώτου Θέματος.
Οι επιστολές που πέταξε στο χώροΌταν ο ηλικιωμένος δράστης έφτασε στο Εφετείο, πυροβόλησε ξανά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλες τέσσερις γυναίκες.
Επιπλέον, ο ηλικιωμένος έβγαλε κάτι επιστολές και τις πέταξε στον χώρο. «Σε αυτά θα βρείτε τους λόγους που έκανα την πράξη μου» φέρεται να είπε σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.
Και οι 5 τραυματίες νοσηλεύονται στον Ερυθρό ΣταυρόΟι 5 τραυματίες είναι στον Ερυθρό Σταυρό, με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις να αναφέρουν πως δεν διατρέχουν κίνδυνο καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες οι τραυματισμοί είναι από την διασπορά των σκαγιών.
Η κλήση στην αστυνομία από την ανιψιά τουΠληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως όταν έγιναν οι κλήσεις στην αστυνομία, ο δράστης είχε φύγει από τα σημεία της δράσης του. Το κέντρο της αστυνομίας δέχθηκε κλήση από την ανιψιά του, μετά τους πυροβολισμούς στη Λουκάρεως, η οποία ανέφερε πως ο δράστης είναι άτομο που στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα.
