Βίντεο ντοκουμέντο με τον 89χρονο να φεύγει ατάραχος από τον ΕΦΚΑ αφού άνοιξε πυρ και να περπατά με την καραμπίνα στο χέρι, είχε προβλήματα με τη σύνταξή του
Ο δράστης στη συνέχεια πήγε και πυροβόλησε στο Εφετείο στη Λουκάρεως όπου τραυματίστηκαν τέσσερις γυναίκες γραμματείς του Πρωτοδικείου - Η Αστυνομία δεν έχει καταφέρει να τον εντοπίσει
Τη στιγμή που ο 89χρονος αποχωρεί από το κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό αφού πρώτα άνοιξε πυρ με την καραμπίνα που είχε στην κατοχή του και τραυμάτισε μία υπάλληλο, καταγράφει βίντεο από κάμερα ασφαλείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο ηλικιωμένος δράστης φέρεται να προχώρησε στις επιθέσεις διαμαρτυρόμενος για την σύνταξή του.
Ο ηλικιωμένος διακρίνεται να κινείται με γοργό βήμα, ενώ με το δεξί του χέρι φαίνεται να κρατάει κάποιο ρούχο, κάτω από το οποίο ίσως βρίσκεται η καραμπίνα η οποία βρισκόταν μέσα σε θήκη.
Δείτε το βίντεο:
Λίγο αργότερα ο δράστης έφτασε στο Εφετείο στη Λουκάρεως και πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλες τέσσερις γυναίκες γραμματείς του Πρωτοδικείου. Παρά το γεγονός ότι άνοιξε πυρ σε δύο περιπτώσεις, η Αστυνομία δεν κατάφερε να τον εντοπίσει και να προχωρήσει στη σύλληψή του.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ρακοσυλλέκτη στην περιοχή του Βοτανικού και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, έχοντας νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική, μάλιστα συγγενικό πρόσωπό του φέρεται να επικοινώνησε με την ΕΛΑΣ και να αποκάλυψε τα στοιχεία του. Όταν ο δράστης εισέβαλε σε κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, στο οποίο είχε φτάσει με ταξί, ανέβηκε στον τέταρτο όροφο και πυροβόλησε έναν υπάλληλο στο πόδι, ο οποίος νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
Σύμφωνα με πηγές από την Αστυνομία, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για ένοπλο συμβάν στις 10:31, ενώ ο δράστης είχε ήδη αποχωρήσει από το σημείο πεζός. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες σε τραυματία υπάλληλο μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα πώς ο 89χρονος μετακινήθηκε από τον ΕΦΚΑ έως την Λουκάρεως.
Οι πληροφορίες από την ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι δόθηκε εντολή ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, με εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ παράλληλα εντάθηκαν οι έλεγχοι και η επιτήρηση σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς.
Για το δεύτερο περιστατικό στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στον χώρο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όπλο που εγκατέλειψε ο δράστης, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, ήταν καραμπίνα.
Επισημαίνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις, κατά την αρχική ενημέρωση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης, η πληροφορία ήταν ότι ο δράστης είχε ήδη αποχωρήσει από τα σημεία των περιστατικών, ενώ έγινε γνωστό ότι η ασφάλεια των εγκαταστάσεων στο Εφετείο ανήκει στη δικαστική αστυνομία.
«Σπεύσαμε αμέσως μόλις ακούσαμε για το επεισόδιο. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για έναν ηλικιωμένο κύριο ο οποίος με μία τροποποιημένη καραμπίνα, πυροβόλησε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά τέσσερις γραμματείς του πρωτοδικείου», είπε ο κ. Κουτσόλαμπρος.
«Πριν από λίγο οι γυναίκες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία. Όπως τις είδα εγώ, δεν φαίνεται να έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα», συμπλήρωσε για την κατάσταση των τραυματιών
Όπως είπε ο πρόεδρος του ΔΣΑ, ο ηλικιωμένος δράστης άφησε στο σημείο ορισμένες επιστολές που απευθύνονται σε εφημερίδες.
Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 10:30 το πρωί, σε γραφεία του ΕΦΚΑ που βρίσκονται στην οδό Κειριάδων 4 στον Κεραμικό. Ο 89χρονος άνδρας, μπήκε μέσα στα γραφεία με μια καραμπίνα και άνοιξε πυρ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 89χρονος είπε σε έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ να σκύψει και πυροβόλησε έναν άλλον.
Η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε στο Εφετείο λίγη ώρα αργότερα από την οποία όπως προαναφέρθηκε τραυματίστηκαν 4 γυναίκες. Ο δράστης αφού πυροβόλησε παράτησε το όπλο σε ένα φωτοτυπικό και άφησε τις επιστολές, εξαφανίστηκε, προκαλώντας πανικό στο σημείο.
Οι Αρχές εκκένωσαν τον χώρο, ενώ σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 89χρονου.
Μαρτυρίες από τη Λουκάρεως
«Μόλις έφευγα από το Πρωτοδικείο και είδα πολλούς συναδέλφους να τρέχουν. Ένας συνάδελφος βγήκε και μας προειδοποίησε ότι υπάρχει όπλο και ότι πέφτουν πυροβολισμοί. Αυτό που συνέβη ήταν ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας με μπλε καπαρντίνα μπήκε στο γραφείο 23, πυροβόλησε τρεις φορές στο πάτωμα, άφησε την καραμπίνα στο φωτοτυπικό και εξαφανίστηκε», ανάφερε ασκούμενος δικηγόρος.
«Σπεύσαμε αμέσως μόλις ενημερωθήκαμε για το επεισόδιο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος με τροποποιημένη καραμπίνα πυροβόλησε και τραυμάτισε, ευτυχώς ελαφρά, τέσσερις γραμματείς του Πρωτοδικείου, όλες γυναίκες. Έχει αφήσει κάποιες επιστολές που απευθύνεται στις εφημερίδες», ανέφερε ο πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Μαρτυρίες από τον ΕΦΚΑ
«Έβγαλε την καραμπίνα κάτω από τον γκισέ και πυροβόλησε», είπε νωρίτερα αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου στον ΕΦΚΑ.
«Είπε σε έναν υπάλληλο να σκύψει και μετά πυροβόλησε», είπε ο διοικητής του ΕΦΚΑ.
«Τον πυροβόλησε στο πόδι και έφυγε», είπε εργαζόμενη.
Δείτε φωτογραφίες
«Τραυμάτισε 4 γραμματείς του Πρωτοδικείου και άφησε επιστολές»Ο 89χρονος που μετά την εισβολή στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό έφτασε στο Εφετείο στη Λουκάρεως και πυροβόλησε και τραυμάτισε άλλες τέσσερις γυναίκες, σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος ο οποίος είπε ότι ο δράστης άφησε ορισμένες επιστολές στο σημείο.
Πώς έγιναν οι επιθέσεις
@protothema.gr
❗️ Συναγερμός σήμανε στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όταν ένας 89χρονος εισέβαλε στο κτίριο, πήγε στον τέταρτο όροφο και πυροβόλησε με καραμπίνα έναν υπάλληλο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει. 🎥 Orange Press Agency #protothema #greektiktok #tiktokgreece #news♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
@protothema.gr
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα