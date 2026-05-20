Κίμωλος: Εγκαίνια της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Αφεντακείου Κληροδοτήματος
Νέα δομή φροντίδας ηλικιωμένων στο νησί - Το Σάββατο 23 Μαΐου τα επίσημα εγκαίνια – Συνολικά 25 οι ωφελούμενοι σε ένα πλήρως ανακαινισμένο κτήριο
Τα επίσημα εγκαίνια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, στις 12 το μεσημέρι, σηματοδοτώντας μια νέα κοινωνική υποδομή για το νησί και ευρύτερα τις Κυκλάδες.
Το ΚΗΦΗ φιλοξενεί 25 άτομα, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας που έχει εκδοθεί από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και αποτελεί μια σημαντική δομή υποστήριξης ηλικιωμένων με ανάγκες καθημερινής φροντίδας.
Η λειτουργία του ΚΗΦΗ κατέστη δυνατή μετά την πλήρη ανακαίνιση του κτηρίου του πρώην Οίκου Περιθάλψεως, έργο που χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από ίδιους πόρους του Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου. Το κτήριο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως εμβληματικό για το νησί, αναβαθμίστηκε με προδιαγραφές που επιτρέπουν και μελλοντική λειτουργία ως Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), που αποτελεί στρατηγικό στόχο της δεύτερης φάσης ανάπτυξης της δομής.
Η πλήρης ανακαίνιση ολοκληρώθηκε στο τέλος Αυγούστου και διασφαλίζει σύγχρονες συνθήκες φιλοξενίας και φροντίδας για τους ωφελούμενους, με την υποστήριξη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, όπως ψυχολόγου και φυσικοθεραπευτή. Η έναρξη λειτουργίας του ΚΗΦΗ σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για το Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου, το οποίο το 2027 συμπληρώνει 120 χρόνια ζωής. Μετά την αναδιοργάνωση της διοικητικής του δομής και την αξιοποίηση της περιουσίας του, το κληροδότημα επιχειρεί να ενισχύσει τη βιωσιμότητά του και να διευρύνει το κοινωνικό του αποτύπωμα.
Στους σκοπούς του Αφεντακείου περιλαμβάνονται, πέρα από την κοινωνική πρόνοια, δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και των εκδόσεων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη υλοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις για την τοπική κοινωνία, όπως η ηλεκτροδότηση της Κιμώλου πριν την επέκταση του δικτύου της ΔΕΗ στις Κυκλάδες, η παροχή υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και η παραχώρηση γης για τη δημιουργία του κοιμητηρίου του νησιού.
Από το 2023, το Αφεντάκειο υλοποιεί επίσης το πρόγραμμα «Υποστήριξη κατ’ Οίκον», προσφέροντας υπηρεσίες φροντίδας σε κατοίκους που το έχουν ανάγκη, ενισχύοντας περαιτέρω τον κοινωνικό του ρόλο στην Κίμωλο και τις Κυκλάδες.
Στην τελετή των εγκαινίων έχουν προσκληθεί βουλευτές των νομών Πειραιά και Κυκλάδων, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και δήμαρχοι από τη Σύρο, τη Μήλο, την Κύθνο, τη Φολέγανδρο, τη Σέριφο και τη Σίφνο. Παρόντες θα είναι επίσης η Γραμματεύς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου Μαριάννα Νικολαΐδου, στελέχη της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και οι τοπικές αρχές και κάτοικοι της Κιμώλου.
