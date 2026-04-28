«Θα δείτε αύριο τι θα κάνω»: Ο 89χρονος μια μέρα πριν το αιματηρό περιστατικό, είχε επιβιβαστεί σε ταξί με προορισμό ξανά το Εφετείο της οδού Λουκάρεως
Ο 89χρονος άστεγος, φέρεται μέχρι πρότινος να φιλοξενούνταν από την ανιψιά του
Νέες πληροφορίες για τον 89χρονο που σκόρπισε τον τρόμο και τραυμάτισε πέντε άτομα όταν άνοιξε πυρ με την καραμπίνα του, το πρωί στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού και στο Εφετείο στη Λουκάρεως, έρχονται στο φως.
Πιο συγκεκριμένα, ο ηλικιωμένος άνδρας, μια μέρα πριν το αιματηρό περιστατικό φέρεται να είχε επιβιβαστεί σε ταξί με προορισμό ξανά το Εφετείο της οδού Λουκάρεως και να είπε στον οδηγό: «Θα δείτε αύριο τι θα κάνω».
Οι συγκεκριμένες πληροφορίες αναμένεται να εξεταστούν από τις Αρχές. Ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να είναι ρακοσυλλέκτης και μέχρι πρότινος να φιλοξενούνταν από κάποια ανιψιά του.
Τόσο στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όσο και στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως, κανένας δεν τον σταμάτησε προκειμένου να τον ελέγξει.
Επιπλέον, ο ηλικιωμένος έβγαλε κάτι επιστολές και τις πέταξε στον χώρο. «Σε αυτά θα βρείτε τους λόγους που έκανα την πράξη μου» φέρεται να είπε σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.
Στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο και αναζητείται.
Η ανακοίνωση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής:
Σήμερα 28/04/2026 διακομισθεί με το ΕΚΑΒ άρρεν ασθενής υπάλληλος του ΕΦΚΑ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γ.Ν.Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ» μετά από αναφερόμενο πυροβολισμό με κυνηγητικό όπλο. Ο ασθενής προσήλθε αιμοδυναμικά σταθερός. Φέρει τραυματισμό στην οπίσθια επιφάνεια του δεξιού άκρου ποδός, στο ύψος της πτέρνας. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος και αξονική αγγειογραφία. Δεν κατέδειξε κάτι μείζον.
Ακολούθως, διακομίσθηκαν με ΕΚΑΒ στο Γ.Ν.Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ» άλλες τέσσερις γυναίκες, υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ανάλογους τραυματισμούς. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος που δεν κατέδειξε κάτι μείζον. Οι ασθενείς στην παρούσα φάση αντιμετωπίζονται συντηρητικά.
Έφυγε από τον Κεραμεικό και πήγε στο ΕφετείοΟ 89χρονος, αφού άνοιξε πυρ με την καραμπίνα που είχε στην κατοχή του και τραυμάτισε μια υπάλληλο, αποχώρησε από το κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό με γοργό βήμα, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Πρώτου Θέματος.
Οι επιστολές που πέταξε στο χώροΌταν ο ηλικιωμένος δράστης έφτασε στο Εφετείο, πυροβόλησε ξανά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλες τέσσερις γυναίκες.
Και οι 5 τραυματίες νοσηλεύονται στον Ερυθρό ΣταυρόΟι 5 τραυματίες είναι στον Ερυθρό Σταυρό, με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις να αναφέρουν πως δεν διατρέχουν κίνδυνο καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες οι τραυματισμοί είναι από την διασπορά των σκαγιών.
Η κλήση στην αστυνομία από την ανιψιά τουΠληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως όταν έγιναν οι κλήσεις στην αστυνομία, ο δράστης είχε φύγει από τα σημεία της δράσης του. Το κέντρο της αστυνομίας δέχθηκε κλήση από την ανιψιά του, μετά τους πυροβολισμούς στη Λουκάρεως, η οποία ανέφερε πως ο δράστης είναι άτομο που στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα.
