Δύο Ελληνίδες μαθήτριες κέρδισαν την πρώτη θέση στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Γνώσεων για το Χρήμα

Το European Money Quiz είναι ο μεγαλύτερος ετήσιος διαγωνισμός χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη για μαθητές 13 έως 15 ετών, προσελκύοντας έως και ένα εκατομμύριο παιχνίδια Kahoot κάθε χρόνο. Ξεκίνησε το 2017 και αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών της EBF και των εθνικών τραπεζικών ενώσεων μελών της κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για το Χρήμα (European Money Week).Η ΕΕΤ θα συνεχίσει με αμείωτο ενδιαφέρον να στηρίζει όλες τις δράσεις του χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού, όχι μόνο για μαθητές αλλά και για τον γενικό πληθυσμό.