Θεσσαλονίκη: 20χρονος ξυλοκόπησε τον ξάδελφό του με άλλα πέντε άτομα
Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από έξι άτομα έπεσε ένας 35χρονος το απόγευμα της Τρίτης, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα φαίνεται πως έγιναν κατά τη διάρκεια προκαθορισμένης συνάντησης του θύματος με τον 20χρονο ξάδελφό του προκειμένου να λύσουν οικονομικές διαφορές. Όταν ο 35χρονος εμφανίστηκε στο σημείο ο νεαρός τον περίμενε με ακόμα πέντε άτομα και τον ξυλοκόπησαν, ενώ αποπειράθηκαν να του αφαιρέσουν και το τσαντάκι που φορούσε.
Ο 35χρονος χρειάστηκε να μεταβεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει εκδορές, μώλωπες και κάταγμα σε δύο πλευρά.
Σε βάρος του 20χρονου που συνελήφθη και των πέντε ατόμων που αναζητούνται σχηματίστηκε δικογραφία.
