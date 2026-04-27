Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε άνδρα με ΚΑΡΠΑ στην Κόρινθο
Ο αστυνομικός εντόπισε έναν άνδρα πεσμένο στο έδαφος, χωρίς τις αισθήσεις του και δεν δίστασε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες
Ένας αστυνομικός της ΟΠΚΕ Κορινθίας, παρόλο που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, δεν δίστασε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να σώσει έναν άνδρα, που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του πεσμένος στο έδαφος επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου στην Κόρινθο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, ο αστυνομικός έσπευσε αμέσως προς το μέρος του προκειμένου να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ για αρκετά λεπτά. Ταυτόχρονα, ειδοποίησε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετά από λίγο έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον άνδρα, ο οποίος βρισκόταν ακόμα εν ζωή.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
