Θεσσαλονίκη: Θα διαγραφεί το πρόστιμο των 300 ευρώ στους μουσικούς του δρόμου μετά από συνάντηση με τον Δήμο
Ο κανονισμός για τη Νέα Παραλία έχει αλλάξει και πλέον οι μουσικοί του δρόμου δεν μπορούν να έχουν μικροφωνική εγκατάσταση
Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ επιβλήθηκε σε μουσικούς του δρόμου, οι οποίοι τραγουδούσαν με μικρόφωνο και ενισχυτές στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, μπροστά στον Λευκό Πύργο, το απόγευμα της Κυριακής.
Οι δύο μουσικοί έκαναν γνωστό μέσω social media το περιστατικό και όπως φαίνεται η λύση βρέθηκε και το πρόστιμο θα διαγραφεί. Αφού η είδηση έγινε γνωστή, είχαν συνάντηση με τον αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργο Δημαρέλο και το ζήτημα λύθηκε.
Όπως λένε οι δύο μουσικοί, δεν γνώριζαν ότι άλλαξε η κανονιστική για τη Νέα Παραλία, όπου πλέον οι μουσικοί του δρόμου δεν μπορούν να έχουν μικροφωνική εγκατάσταση, ενώ ισχυρίζονται πως δεν τους έγινε καμία σύσταση επί του θέματος.
Σε ανάρτησή τους, το σχήμα Yilturum αναφέρει πως «είχαμε συνάντηση με τον αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Δημαρέλο, για να συζητήσουμε το περιστατικό. Μας είπε και ο ίδιος πως εφόσον δεν υπήρξε καμία σύσταση (το οποίο το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι οι αστυνομικοί τελικά) το πρόστιμο θα διαγραφεί».
Ο κ. Δημαρέλος με δημόσια τοποθέτησή του τόνισε πως «ως δημοτική αρχή είμαστε υπέρ των συστάσεων και όχι υπέρ των προστίμων». Έτσι, αναμένεται να γίνει ένσταση από τους δύο μουσικούς και το πρόστιμο να διευθετηθεί.
Η ανάρτηση του συγκροτήματος στο οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο:
«ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΜΕ!! Χθες το απόγευμα είχαμε συνάντηση με τον αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Δημαρέλο, για να συζητήσουμε το περιστατικό. Μας είπε και ο ίδιος πως εφόσον δεν υπήρξε καμία σύσταση , (το οποίο το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι οι αστυνομικοί τελικά) το πρόστιμο θα διαγραφεί.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ανακουφισμένοι επιτέλους που υπήρξε σε μεγάλο βαθμό δικαίωση. Ωστόσο δεν σταματάμε εδώ. Υπάρχουν και άλλα, πολλά ζητήματα που πρέπει να λυθούν, ώστε να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για τους μουσικούς του δρόμου.
ΕΠΙΣΗΣ!! Όσοι είστε μουσικοί του δρόμου, πρέπει να γνωρίζετε πως ΔΕΝ χρειάζεται ειδική άδεια για να παίξετε στο δρόμο. Μας το είπε και ο ίδιος ο αντιδήμαρχος χθες, πως δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ διαδικασία για άδεια. Που σημαίνει ότι απλά όσοι αστυνομικοί σας σταματάνε όταν παίζετε μουσική και σας ζητάνε άδεια, δεν ξέρουν τι λένε. Είπαμε με τον αντιδήμαρχο πως πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση στους αστυνομικούς σε σχέση με το τι συμβαίνει στη πραγματικότητα, ώστε να μην δημιουργούν στους μουσικούς την εντύπωση πως κάνουν κάτι λάθος και πρέπει να βγάλουν άδεια. ΔΕΝ υπάρχει καμία τέτοια διαδικασία για άδεια. Είναι κάτι πλασματικό το οποίο το έχουν κάνει καραμέλα εδώ και χρόνια.
Ωστόσο ναι, η μικροφωνική δυστυχώς απαγορεύεται. Δηλαδή από τη μια μπορείς να βγεις να παίξεις μουσική στο δρόμο αλλά από την άλλη χωρίς μικρόφωνο και ενισχυτή. Που όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν υφίσταται μουσικός του δρόμου χωρίς μικρόφωνο. Δεν μπορείς να τραγουδάς επί τρεις ώρες χωρίς μικρόφωνο, ούτε μπορείς να παίζεις ηλεκτρική κιθάρα χωρίς ενισχυτή.
Με τον αντιδήμαρχο ανοίξαμε μια συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα και μας είπε και ο ίδιος πως θα ξεκινήσουν διαδικασίες ώστε τα πράγματα να είναι ευνοϊκά για τους μουσικούς του δρόμου. Μας είπε επίσης πως θα έρθει σε επαφή και με τον Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος, ώστε να συζητηθεί σε μεγαλύτερο βάθος το ζήτημα.
Ωστόσο τονίζουμε πως δε θα σταματήσουμε εδώ. Είναι ευκαιρία όσο υπάρχει ακόμη τριβή γύρω απ' το θέμα σαν καλλιτέχνες να συσπειρωθούμε και να επικοινωνούμε μεταξύ μας, αγωνιζώμενοι για τα δικαιώματά μας ως performers και κυρίως για την ελευθερία της τέχνης. Ευχαριστούμε όλον τον κόσμο για την θερμή και υπέρογκη στήριξή του».
