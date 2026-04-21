Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 300 ευρώ σε μουσικούς του δρόμου στην Νέα Παραλία
Μπροστά στον Λευκό Πύργο τραγουδούσαν - Το πρόστιμο επιβλήθηκε επειδή χρησιμοποιούσαν ενισχυτές και μικρόφωνο
Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ επιβλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε μουσικούς του δρόμου οι οποίοι τραγουδούσαν με τη χρήση μικροφωνικής στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, μπροστά στον Λευκό Πύργο.
Πρόκειται για το συγκρότημα Yilturum, με τη Δημοτική Αστυνομία να καταλογίζει σε δύο μουσικούς το πρόστιμο, επειδή χρησιμοποιούσαν ενισχυτές και μικρόφωνο, βάσει της Κανονιστικής Απόφασης για τη Νέα Παραλία (ΑΔΣ 85/2025) Άρθρο 7 παρ. 4). Όπως φαίνεται από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, τα μέλη του συγκροτήματος ενημερώνουν το κοινό που βρισκόταν εκείνη την ώρα στη Νέα Παραλία για το πρόστιμο το οποίο τους επιβλήθηκε και σημειώνουν ότι παρά την εξέλιξη αυτή, εκείνοι θα συνεχίσουν να παίζουν μουσική.
Η τραγουδοποιός Ευαγγελία Μπότση μίλησε στο «parallaxi» για το συμβάν, λέγοντας: «Χθες το απόγευμα (19/4) βρισκόμασταν στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στον Λευκό Πύργο συγκεκριμένα, και παίζαμε μουσική με ενισχυτές και μικρόφωνο. Το κλίμα ήταν πολύ όμορφο, όλα κυλούσαν ήρεμα, μέχρι που εμφανίστηκαν δύο όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και μας διέταξαν να κλείσουμε ενισχυτές και μικρόφωνο, για να μην ακούσει ο κόσμος γύρω μας τι θα μας έλεγαν. Χωρίς να έχει προηγηθεί λοιπόν καμία απολύτως προειδοποίηση, μας ανακοινώνουν πως θα μας κόψουν πρόστιμο 300 ευρώ. Κανονικά θα μας έκοβαν πρόστιμο 600 ευρώ. Απ’ ότι φαίνεται είναι παράνομο πλέον ακόμα και το να τραγουδάς με μικρόφωνο στην παραλιακή. Όπως είπαν και οι ίδιοι, η μικροφωνική στη παραλιακή έχει απαγορευτεί εδώ και μήνες. Εμείς δε γνωρίζαμε τίποτα τέτοιο, γιατί όλη την ώρα βλέπαμε μουσικούς του δρόμου στη παραλιακή». Δημαρέλος: «Δεν έχουμε κανένα θέμα με τους μουσικούς του δρόμου».
Το ίδιο Μέσο επικοινώνησε και με τον κ. Γιώργο Δημαρέλο, Αντιδήμαρχο Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, ζητώντας του την άποψή του για το θέμα που δημιουργήθηκε, με τον ίδιο να αναφέρει: «Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα με τους μουσικούς του δρόμου. Απαγορεύεται η μεγαφωνική εγκατάσταση και αρχικά τους συστήνουμε να βγάλουν τη μεγαφωνική κι αν δεν το κάνουν καταλογίζουμε πρόστιμο. Αυτό γίνεται σε κατοικημένες περιοχές και κυρίως λόγω καταγγελιών των κατοίκων».
