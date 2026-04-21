Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ παραμένει η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σε σχολείο του Χαϊδαρίου

ΕΛΛΑΔΑ
Χαϊδάρι Σχολείο Μπαλκόνι ΜΕΘ

Η έφηβη είναι διασωληνωμένη σε καταστολή και αιμοδυναμικά σταθερή, μετά τη χθεσινή πολύωρη χειρουργική επέμβαση

3 ΣΧΟΛΙΑ
Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 13χρονη μαθήτρια που τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση από μπαλκόνι σχολικού κτιρίου στο Χαϊδάρι, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Η έφηβη είναι διασωληνωμένη σε καταστολή και αιμοδυναμικά σταθερή, μετά τη χθεσινή πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Το ιατρικό προσωπικό χαρακτηρίζει την κατάσταση της ιδιαίτερα σοβαρή με τα τραύματα στο κεφάλι και στον θώρακα να αποτελούν τα βασικά σημεία ανησυχίας. Ειδικότερα, το αιμάτωμα στο κεφάλι κρατά σε επιφυλακή τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι δίνουν συνεχή αγώνα για τη σταθεροποίηση της κατάστασης.

Στο πλευρό της είναι οι γονείς της ενώ στο νοσοκομείο είχε μεταβεί η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Παράλληλα επικοινωνία με τους οικείους της είχε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/4) στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, όταν –σύμφωνα με πληροφορίες– η μαθήτρια ένιωσε ζάλη, γλίστρησε πάνω στο κάγκελο και έπεσε από τον πρώτο όροφο στο προαύλιο του σχολείου. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ η σχολική νοσηλεύτρια και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν δίπλα στο παιδί από την πρώτη στιγμή.

3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης