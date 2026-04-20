13χρονη έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι, νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε ΜΕΘ
Έχει μεταφερθεί στο Παίδων Αγία Σοφία και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται κρίσιμη - Μαθητές είπαν ότι η συμμαθήτριά τους ήταν καθιστή στην κουπαστή από τα κάγκελα του μπαλκονιού και στη συνέχεια βρέθηκε στο έδαφος
Σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται μία 13χρονη μαθήτρια η οποία έχασε την ισορροπία της και έπεσε από μπαλκόνι στο προαύλιο του σχολείου της στο Χαϊδάρι και τραυματίστηκε.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου στις 11:00 στο 7ο Γυμνάσιο Χαΐδαρίου, η μαθήτρια που φοιτά στην Α΄ Γυμνασίου, έπεσε από μπαλκόνι 1ου ορόφου του σχολείου.
Σταθμός ΕΚΑΒ κλήθηκε και από τη διευθύντρια και παρέλαβε εν ζωή την ανήλικη για το Αττικό, που ήταν το πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου έγινε η διασωλήνωσή της. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία. Η κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σχολείο μέσα σε τέσσερα λεπτά για να μεταφέρει το τραυματισμένο κορίτσι.
Η μαθήτρια αναμένεται να χειρουργηθεί, καθώς έχει εγκεφαλικό οίδημα και κάταγμα λεκάνης.
Σύμφωνα με μαρτυρίες μαθητών, η 13χρονη ήταν καθιστή στην κουπαστή από τα κάγκελα του μπαλκονιού, πραγματοποίησε μια παλινδρομική κίνηση εμπρός - πίσω και έπεσε στο κενό.
