«Έπεσε με το κεφάλι, δεν καθόταν στην κουπαστή»: Τι λέει η διευθύντρια του σχολείου για το ατύχημα με την 13χρονη στο Χαϊδάρι
Όλα συνέβησαν την ώρα του διαλείμματος - Το ανήλικο κορίτσι νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση

Για το περιστατικό με τη 13χρονη στο Χαϊδάρι, η οποία έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, μίλησε η διευθύντρια του σχολικού συγκροτήματος.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» της τηλεόρασης του Aplha η διευθύντρια του σχολείου ανέφερε ότι το κοριτσάκι έπεσε με το κεφάλι στο έδαφος, ενώ όπως υπογράμμισε στο μπαλκόνι όπως σημειώθηκε το περιστατικό δεν υπάρχει κανένα κατασκευαστικό πρόβλημα.

Όπως είπε «την ώρα του διαλείμματος έπεσε από το μπαλκόνι. Η αστυνομία ερευνά το συμβάν. Πήγε και νοσηλεύτρια στο σχολείο και έσπευσε αμέσως. Πήγε και το ΕΚΑΒ άμεσα. Δεν είχαμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Έπεσε με το κεφάλι».

Όπως είπε, επικαλούμενη τη μαρτυρία της νοσηλεύτριας που αντίκρισε την 13χρονη αμέσως μετά την πτώση «το κοριτσάκι δεν είχε τις αισθήσεις του», ενώ έστειλε τις ευχές της για άμεση ανάρρωση. 

«Κάτι άκουσα ότι καθόταν πάνω στην κουπαστή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχει μαντράκι, υπάρχει προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάτι κατασκευαστικό εδώ», κατέληξε η διευθύντρια του σχολείου.

Πλέον το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση.
