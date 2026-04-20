Τετράωρη μάχη έδωσαν στο χειρουργείο οι γιατροί για την 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι - Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή της
Οι γιατροί αντιμετώπισαν τις θωρακικές και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις της μαθήτριας η οποία μετά το χειρουργείο παραμένει διασωληνωμένη και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία»
Τέσσερις ολόκληρες ώρες διήρκησε το χειρουργείο της 13χρονης η οποία έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι. Η μαθήτρια από την πτώση υπέστη σοβαρά τραύματα τόσο στο θώρακα όσο και κρανιοεγκεφαλικες κακώσεις.
Οι απαιτητικές χειρουργικές επεμβάσεις στη 13χρονη ολοκληρώθηκαν λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, για την αντιμετώπιση των βαρύτατων θωρακικών και κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που είχε, μετά την πτώση της από το μπαλκόνι του 7ου γυμνασίου Χαϊδαρίου. Νοσηλεύεται πλέον διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Παίδων «Η Αγία Σοφία» με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της ανήλικης εξαιρετικά κρίσιμη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το αιμάτωμα που παρουσίασε η 13χρονη στο κεφάλι είναι το πιο σοβαρό που ανησύχησε τους γιατρούς.
Στο νοσοκομείο Παίδων, «Η Αγία Σοφία» βρέθηκε για δεύτερη φορά η υπουργός παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας της 13χρονης ενώ τηλεφωνική επικοινωνία με την οικογένεια της μαθήτριας είχε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Παράλληλα, από αύριο αναμένεται να βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγοι, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές που έχουν επηρεαστεί από το συμβάν.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα της 13χρονης βρισκόταν στο σούπερ μάρκετ στις 11:00 όταν ειδοποιήθηκε από το σχολείο για τον τραυματισμό του παιδιού της και έσπευσε στο νοσοκομείο.
Η 13χρονη μπήκε στο χειρουργείο του Παίδων στις 14:30 και υποβλήθηκε σε επέμβαση για τα τραύματα που υπέστη λόγω της πτώσης και του τραυματισμού στον θώρακα, ενώ έφερε επίσης και κρανιοεγκεφαλικες κακώσεις.
Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Παίδων διασωληνωμένο (η διασωλήνωση έγινε στο Αττικό νοσοκομείο όπου αρχικά μεταφέρθηκε), συνοδεία αστυνομίας και σχολικής νοσηλεύτριας από το 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου μετά την πτώση από τον πρώτο όροφο του σχολείου του.
Στο ΤΕΠ του νοσοκομείου εκτιμήθηκε η κατάστασή του από Παιδιάτρους, Νευροχειρουργούς και Εντατικολόγους. Φέρει αιμοθώρακα, κάταγμα βάσης κρανίου και κάταγμα λεκάνης αριστερά. Μεταφέρεται επειγόντως στο χειρουργείο με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα, ενώ για το κάταγμα της λεκάνης οι γιατροί θα επιληφθούν σε δεύτερο χρόνο, αφού πρώτα σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.
Πώς έγινε το ατύχημαΗ μαθήτρια, σύμφωνα με πληροφορίες ένιωσε ζαλάδα, γλίστρησε πάνω στο κάγκελο και έπεσε στο προαύλιο. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στους μαθητές που αποχώρησαν νωρίτερα από το 7ο Γυμνάσιο Χαΐδαρίου μετά το ατύχημα.
Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία βρέθηκε και η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη για να ενημερωθεί για την κατάσταση της 13χρονης.
«Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση» ανέφερε η κ. Ζαχαράκη, σύμφωνα με πληροφορίες
Σημειώνεται ότι η κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σχολείο μέσα σε τέσσερα λεπτά για να μεταφέρει το τραυματισμένο κορίτσι.
Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Παιδείας, στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του, και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου.
Παράλληλα στο σχολείο βρίσκεται η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ επικουρικά εκλήθησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ.
Η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη διαχείριση και στήριξη των μαθητριών και μαθητών, των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ιδιοκτήτης ιδιωτικού νηπιαγωγείου που βρίσκεται δίπλα από το 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, μίλησε για την κατάταση που επικρατούσε στο σημείο όταν έγινε το ατύχημα και για όσα έμαθε ο ίδιος για το συμβάν.
Το χρονικόΤο περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:00 στο 7ο Γυμνάσιο Χαΐδαρίου. Σταθμός ΕΚΑΒ κλήθηκε και από τη διευθύντρια και παρέλαβε εν ζωή την ανήλικη για το Αττικό, που ήταν το πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου έγινε η διασωλήνωσή της. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία. Η μαθήτρια χειρουργείται, καθώς έχει εγκεφαλικό οίδημα και κάταγμα λεκάνης.
