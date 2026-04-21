Ηλιούπολη: Τι εξετάζουν για τον άγριο ξυλοδαρμό αστυνομικού, πιθανόν να του έστησαν ενέδρα μέσω Instagram
Ο αστυνομικός ξυλοκοπήθηκε τόσο άσχημα που λίγο έλειψε να χάσει το μάτι του - Αυτό που εξετάζεται τώρα είναι ο αστυνομικός να «παγιδεύτηκε» από τους δράστες μέσω των social media
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών που βρίσκονται πίσω από τον άγριο ξυλοδαρμό ενός αστυνομικού των ΜΑΤ που έγινε την περασμένη Παρασκευή (17/4) στην πλατεία Παλαιών Πατρών Γερμανού στην Ηλιούπολη.
Όπως εξήγησαν στο protothema.gr πηγές με γνώση της υπόθεσης, ο αστυνομικός ξυλοκοπήθηκε τόσο άσχημα που λίγο έλειψε να χάσει το μάτι του. Μάλιστα, λόγω της κατάστασής του, ακόμα δεν είναι σε θέση να καταθέσει επίσημα για τα όσα διαδραματίστηκαν εκείνη την ημέρα.
Από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, φαίνεται πως ο αστυνομικός δέχθηκε επίθεση από τουλάχιστον 10 άτομα όταν έφθασε στην πλατεία της Ηλιούπολης και αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητό του. Τότε η ομάδα των αγνώστων τον περικύκλωσε και άρχισε να τον χτυπά σε όλο το σώμα. Στη συνέχεια του απέσπασαν το κινητό και το πορτοφόλι και αποχώρησαν.
Αρχικά οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για χούλιγκαν, ωστόσο αυτό το σενάριο αποδυναμώθηκε. Αυτό που εξετάζεται τώρα είναι ο αστυνομικός να «παγιδεύτηκε» από τους δράστες μέσω των social media.
Πιο συγκεκριμένα, ο αστυνομικός φέρεται να επικοινωνούσε με μία κοπέλα μέσω Instagram. Κάποια στιγμή αποφάσισαν να συναντηθούν από κοντά και έκλεισαν το ραντεβού για την περασμένη Παρασκευή. Ο αστυνομικός έφθασε στο σημείο και μετά από λίγο τον πλησίασαν οι δράστες και τον ξυλοκόπησαν.
Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν η κοπέλα με την οποία είχε κλείσει ραντεβού ο αστυνομικός είναι ανήλικη. Όμως, η επίθεση που δέχθηκε, ομοιάζει με αυτές που είχαν γίνει στη Θεσσαλονίκη από μια συμμορία που παρουσιάζονταν ως αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων». Τα μέλη της οργάνωσης -εξαρθρώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο- παγίδευε τα θύματά με ψεύτικα προφίλ στο Instagram που ανήκαν δήθεν σε ανήλικες. Για την υπόθεση είχαν κατηγορηθεί εφτά αγόρια και δύο κορίτσια, ηλικίας από 16 έως 20 ετών.
