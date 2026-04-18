Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Πάτρα
Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Πάτρα
Ο 60χρονος ήταν άστεγος και το τελευταίο διάστημα είχε βρει κατάλυμα στο ξενοδοχείο
Νεκρός βρέθηκε το Σάββατο 18 Απριλίου μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Πάτρα ένας 60χρονος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο άνδρας ήταν άστεγος και όπως προκύπτει το τελευταίο διάστημα είχε βρει κατάλυμα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για το περιστατικό και άμεσα έφτασαν στο σημείο όπου διαπίστωσαν πως ο άνδρας ήταν νεκρός.
Μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ευρήματα που να προκαλούν υποψίες για εγκληματική ενέργεια, ωστόσο ο 60χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο όπου θα γίνει νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
Προανάκριση για το περιστατικό διενεργούν αστυνομικοί του Β Α.Τ. Πατρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο άνδρας ήταν άστεγος και όπως προκύπτει το τελευταίο διάστημα είχε βρει κατάλυμα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για το περιστατικό και άμεσα έφτασαν στο σημείο όπου διαπίστωσαν πως ο άνδρας ήταν νεκρός.
Μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ευρήματα που να προκαλούν υποψίες για εγκληματική ενέργεια, ωστόσο ο 60χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο όπου θα γίνει νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
Προανάκριση για το περιστατικό διενεργούν αστυνομικοί του Β Α.Τ. Πατρών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα