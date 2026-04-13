Κρήτη: Γαλλικό πολεμικό πλοίο και αεροσκάφος της Frontex, μετείχαν σε επιχείρηση διάσωσης 59 παράνομων μεταναστών
Η περισυλλογή τους έγινε από φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά, το οποίο έσπευσε στην περιοχή για να συνδράμει
Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 59 παράτυπων μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λέμβος που βρισκόταν σε δυσχερή θέση εντοπίστηκε σε απόσταση 32 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες στις οποίες συμμετείχαν γαλλικό πολεμικό πλοίο καθώς και αεροσκάφος της Frontex.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τη διάσωση και περισυλλογή των 59 αλλοδαπών επιβαινόντων από φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά, το οποίο έσπευσε στην περιοχή για να συνδράμει.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στον Κόλπο Μεσαράς, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής από τις αρμόδιες αρχές.
Σημειώνεται ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ήταν μέτριες, με ανέμους έντασης 4 έως 5 μποφόρ, γεγονός που δυσχέραινε το έργο των διασωστών.
