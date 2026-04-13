Κρήτη: Γαλλικό πολεμικό πλοίο και αεροσκάφος της Frontex, μετείχαν σε επιχείρηση διάσωσης 59 παράνομων μεταναστών
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Σώμα Μετανάστες Κρήτη FRONTEX

10 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 59 παράτυπων μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λέμβος που βρισκόταν σε δυσχερή θέση εντοπίστηκε σε απόσταση 32 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες στις οποίες συμμετείχαν γαλλικό πολεμικό πλοίο καθώς και αεροσκάφος της Frontex.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τη διάσωση και περισυλλογή των 59 αλλοδαπών επιβαινόντων από φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά, το οποίο έσπευσε στην περιοχή για να συνδράμει.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στον Κόλπο Μεσαράς, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής από τις αρμόδιες αρχές.

Σημειώνεται ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ήταν μέτριες, με ανέμους έντασης 4 έως 5 μποφόρ, γεγονός που δυσχέραινε το έργο των διασωστών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

