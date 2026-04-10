Τροχαίο ατύχημα στο Καλαμάκι: Συρμός του τραμ έπεσε πάνω σε φορτηγό που έκανε όπισθεν, δείτε βίντεο
Το περιστατικό κατέγραψε κάμερα που βρίσκεται στο εσωτερικό του τραμ

Βίντεο από τροχαίο με μικρό φορτηγό και  τραμ που σημειώθηκε στο Καλαμάκι την Μεγάλη Πέμπτη (9/4) ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το υλικό προέρχεται από κάμερα που βρίσκεται στο εσωτερικό του συρμού και καταγράφει τη στιγμή του τροχαίου ατυχήματος. Στο βίντεο που μετέδωσε η τηλεόραση του ΣΚΑΪ φαίνεται το βαν να κάνει όπισθεν και να εισέρχεται στην τροχιά του τραμ, το οποίο κινούνταν κανονικά στις ράγες.

Όπως προκύπτει, ο οδηγός του φορτηγού δεν αντιλήφθηκε την προσέγγιση του συρμού, με αποτέλεσμα να υπάρξει σύγκρουση.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να υπάρχει χρόνος αντίδρασης.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

