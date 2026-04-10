Πάσχα στην Ελλάδα: Τα έθιμα που κρατούν ζωντανή την παράδοση από τη Ναύπακτο έως την Κέρκυρα

Στην Ανάληψη του Θέρμου

Το άναμμα των σαλιγκαριών στους Βαρυπατάδες στην Κέρκυρα

Το «Μοιρολόι της Παναγιάς», ένα συγκλονιστικό έθιμο στην Κοπάνη Δωδώνης

Ειδικότερα, μετά την λειτουργία της Αγάπης στον Άγιο Αθανάσιο, ακολουθεί η λιτανεία με όλες τις εικόνες του Αγίου.Το έθιμο αυτό έχει τις ρίζες του στα τέλη της δεκαετίας του 1880, όταν μία επιδημία τύφου είχε πλήξει την περιοχή. Τότε, οι κάτοικοι του Ευηνοχωρίου έκαναν λιτανεία με όλα τα εικονίσματα του Αγίου Αθανασίου, προσευχόμενοι, ώστε να σταματήσει η επιδημία.Την Δευτέρα του Πάσχα στην πλατεία του χωριού Ανάληψη του Δήμου Θέρμου, άνδρες, γυναίκες και παιδιά χορεύουν και τραγουδούν το «Γαϊτανάκι», χωρίς την συνοδεία μουσικών οργάνων.Πρόκειται για ένα χορευτικό δρώμενο, όπου το αναστάσιμο μήνυμα της Αγάπης στέλνεται μέσα από το «πλέξιμο» και το «ξέπλεγμα» των χεριών, από όπου πήρε και το όνομά του ο χορός. Μάλιστα, στο κέντρο του χορού βρίσκονται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, όπως και ο «τελετάρχης», ο οποίος δίνει τα προστάγματα για τις κινήσεις των χορευτών.Το «Γαϊτανάκι» χορεύεται σε δύο παράλληλους κύκλους, όπου στον εξωτερικό κύκλο βρίσκονται οι άνδρες και στον εσωτερικό οι γυναίκες.Όταν ολοκληρωθεί το «Γαϊτανάκι», αμέσως μετά ξεκινά γλέντι, με παραδοσιακά τραγούδια και χορούς.Η ανοιξιάτικη Κέρκυρα της κατάνυξης του Πάσχα, των φιλαρμονικών, των ”εκρηκτικών” εθίμων, δεν είναι μόνο η πόλη, αλλά και η ύπαιθρος, τα παραδοσιακά χωριά της, που τηρούν από γενιά σε γενιά τα δικά τους τοπικά, ιδιαίτερα, πένθιμα και αναστάσιμα έθιμα.Λίγα μόλις χιλιόμετρα από την πόλη, το χωριό Βαρυπατάδες, ένας διατηρητέος οικισμός, ταυτότητα της αρχιτεκτονικής της κερκυραϊκής υπαίθρου, τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, κρατά ζωντανό για περισσότερα από 100 χρόνια το έθιμο «του ανάμματος των σαλιγκαριών». Ανάβουν τους «μπομπόλους», όπως λένε στο ιδίωμα του τόπου, τα σαλιγκάρια. Μαζεύουν τα μικρά κελύφη, εκατοντάδες σε κάθε γειτονιά, τα γεμίζουν με λάδι, βάζουν φυτίλι και τ' ανάβουν. Τα τοποθετούν σε όλες τις γειτονιές, στα σοκάκια, στις σκάλες, έξω από τις εκκλησίες και σκορπούν ένα απαλό, ζεστό φως μέσα στη νύχτα.Η Ιωάννα Μπούα, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαρυπαταδων, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως τη Μεγάλη Παρασκευή, μέσα σε κλίμα κατάνυξης και βαθιάς συγκίνησης, το φως των σαλιγγαριών συνοδεύει τη σιωπή και την προσευχή, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα μοναδική, σχεδόν μαγική.Το Μεγάλο Σάββατο, λίγο πριν την Ανάσταση, το ίδιο φως γίνεται σύμβολο ελπίδας και αναγέννησης, ενώνοντας μικρούς και μεγάλους σε μια παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά.Η λιτότητα της μελωδίας και η αυθεντικότητα των συναισθημάτων μετατρέπουν τη Μεγάλη Παρασκευή στην Κοπάνη της Δωδώνης σε μια εμπειρία που υπερβαίνει τα όρια της απλής αναπαράστασης.Με σεβασμό στην παράδοση και τη βαθιά θρησκευτική κατάνυξη των ημερών, ο οικισμός ετοιμάζεται να υποδεχθεί και φέτος το «Μοιρολόι της Παναγιάς». Είναι ένα μοναδικό δρώμενο, το οποίο αποτελεί πλέον, κομμάτι του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.Τη Μεγάλη Παρασκευή, αμέσως μετά την Αποκαθήλωση, οι κάτοικοι της Κοπάνης, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, φορούν τις παραδοσιακές ενδυμασίες του τόπου τους και γίνονται κοινωνοί ενός αρχέγονου πένθους. Η πομπή διασχίζει τα σοκάκια και τις αυλές του χωριού, ψάλλοντας τα πένθιμα κάλαντα με τον ιδιαίτερο, θρηνητικό τρόπο που χαρακτηρίζει την περιοχή.«Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα...», είναι ο θρήνος που όλοι ψάλλουν και αφηγείται τη μαρτυρική πορεία, την Αποκαθήλωση και την Ταφή τού Κυρίου μέσα από το τραγικό συναίσθημα της Μάνας Παναγίας,Όσοι συμμετέχουν στην πένθιμη πομπή επισκέπτονται τα σπίτια του χωριού, όπου οι νοικοκυραίοι τούς υποδέχονται προσφέροντας αυγά και τσουρέκια, σε μια συμβολική κίνηση αλληλεγγύης και κοινής συμμετοχής στο Θείο Δράμα.Το έθιμο αναβιώνει συστηματικά από το 2005 με την πρωτοβουλία της Φιλοπρόοδου Κίνησης Κοπάνης, διασφαλίζοντας ότι η πολιτιστική ταυτότητα του χωριού μεταλαμπαδεύεται αναλλοίωτη στις νεότερες γενιές.