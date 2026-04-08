Ηράκλειο: Πάτησε με το αυτοκίνητο τον συγγενή του για κτηνοτροφικές διαφορές, στο νοσοκομείο ένας 34χρονος
Ηράκλειο: Πάτησε με το αυτοκίνητο τον συγγενή του για κτηνοτροφικές διαφορές, στο νοσοκομείο ένας 34χρονος

Οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια με τον ένα να μπαίνει στο όχημα και να τραυματίζει σοβαρά στα άκρα τον άλλο

Ηράκλειο: Πάτησε με το αυτοκίνητο τον συγγενή του για κτηνοτροφικές διαφορές, στο νοσοκομείο ένας 34χρονος
Μια έντονη λογομαχία για κτηνοτροφικές διαφορές φαίνεται πως στάθηκε η αφορμή για ένα σοκαριστικό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 34χρονου κτηνοτρόφου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας patris.gr, το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης, σε χωριό του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, δύο συγγενείς συναντήθηκαν και πολύ γρήγορα η συζήτηση μεταξύ τους εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο ένας από τους δύο άνδρες, ηλικίας 47 ετών, φέρεται αρχικά να προσπάθησε να επιτεθεί στον νεότερο συγγενή του. Στη συνέχεια, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, μπήκε στο αυτοκίνητό του, ανέπτυξε ταχύτητα και παρέσυρε τον 34χρονο.

Ο τραυματίας υπέστη κακώσεις στα άκρα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο 47χρονος δεν συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναζητείται από τις αρχές, οι οποίες διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

Best of Network

Δείτε Επίσης