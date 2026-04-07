«Ωσαννά» στη στοά της Τρικούπη: Η διαφορετική Κυριακή των Βαΐων των Καθολικών Φιλιππινέζων της Αθήνας, δείτε βίντεο
Μια διαφορετική και γεμάτη κατάνυξη Κυριακή των Βαΐων εκτυλίχθηκε στην καρδιά της Αθήνας, μετατρέποντας τη στοά στη Χαριλάου Τρικούπη 5, η οποία ενώνει την Ιπποκράτους με την οδό Φειδίου, σε έναν χώρο πολυπολιτισμικής λατρείας.
Η κοινότητα των καθολικών Φιλιππινέζων της πόλης γιόρτασε την είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα με ένα τυπικό που δεν είναι συνηθισμένο στον Ορθόδοξο πιστό, καθώς η παραδοσιακή υμνολογία δίνει τη θέση της σε ομαδικά τραγούδια με τη συνοδεία μουσικών οργανών.
Κεντρικό ρόλο στην τελετή είχαν τα «palaspás», τα περίτεχνα πλεγμένα κλαδιά φοίνικα ή άλλων παρόμοιων φυτών που οι πιστοί κουνούσαν ρυθμικά ψηλά στον αέρα.
Όπως φαίνεται από τα πλάνα του Orange Press, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στην Αθήνα, η ατμόσφαιρα γέμισε από τις φωνές των πιστών που έψαλλαν το «Ωσαννά», θυμίζοντας τις σκηνές όπου παιδιά ντυμένα ως άγγελοι σκορπούν λουλούδια στις πλατείες των Φιλιππινών.
Αυτή η Κυριακή, που αποτελεί την αρχή των Αγίων Παθών, διατηρεί για την κοινότητα έναν βαθύ συμβολισμό. Μετά την ευλογία τους, τα «palaspás» μεταφέρονται στα σπίτια και τοποθετούνται σε εικονοστάσια και παράθυρα, καθώς η λαϊκή παράδοση τους αποδίδει αποτρεπτικές ιδιότητες ενάντια στα πονηρά πνεύματα και τις φυσικές καταστροφές.
Παρά τις διαφορές στο τυπικό, η ουσία παραμένει κοινή: η προετοιμασία για τη Μεγάλη Εβδομάδα μέσα από μια μεγαλοπρεπή λειτουργία που ενώνει την παράδοση των πρώτων χριστιανικών αιώνων με το σήμερα.
