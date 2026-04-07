Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Άνοιξε για τους πολίτες η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας μετά από 6 χρόνια ανάπλασης, δείτε βίντεο
Η Βασιλίσσης Όλγας είχε κλείσει το 2020, κατά τη διάρκεια της θητείας του Κώστα Μπακογιάννη - Ενώνει το Καλλιμάρμαρο με την Ακρόπολη και το Ζάππειο με τους Στύλους του Ολυμπίου Διός
Η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας παραδόθηκε ξανά στο κοινό, μετά από έξι χρόνια εργασιών ανάπλασης.
Υπενθυμίζεται ότι η Βασιλίσσης Όλγας είχε κλείσει το 2020, κατά τη διάρκεια της θητείας του Κώστα Μπακογιάννη, με στόχο τη μετατροπή της σε έναν πιο φιλικό προς τους πεζούς χώρο, επιτρέποντας παράλληλα περιορισμένη κυκλοφορία οχημάτων που κατευθύνονται προς το Ζάππειο και τις εγκαταστάσεις τένις.
Σχετικό βίντεο ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
«Οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας επιτέλους ολοκληρώθηκαν! Σε λίγες μέρες παραδίδεται και επίσημα στους πολίτες! Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της. Από τα 6 χρόνια που παρέμενε κλειστή, τα 3,5 δεν γινόταν καθόλου έργο. Εμείς, όμως, αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο και μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε έναν πολυτροπικό δρόμο, στολίδι για την Αθήνα», αναφέρει ο Χάρης Δούκας.
Και στο υστερόγραφο της ανάρτησής του σημειώνει: «Χαίρομαι που το έργο μας επικροτεί και ο κ. Μπακογιάννης».
Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του, ο πρώην δήμαρχος της Αθήνας, Κώστας Μπακογιάννης σημειώνει ότι η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει ξανά ως ένας σύγχρονος δημόσιος χώρος, προσκαλώντας τους πολίτες να τον επισκεφθούν και να τον γνωρίσουν από κοντά.
Η ανάρτηση Μπακογιάννη από την Βασιλίσσης Όλγας
Στο βίντεο όπου κάνει έναν απολογισμό της επιλογής να διακοπεί η κυκλοφορία στην κεντρική αρτηρία της πόλης, επισημαίνει ότι επρόκειτο για μια δύσκολη απόφαση, η οποία είχε αντιδράσεις, εκφράζοντας κατανόηση προς όσους επηρεάστηκαν από την αλλαγή.
Η Βασιλίσσης Όλγας, όπως την ονειρευτήκαμε και την δρομολογήσαμε, είναι επιτέλους ξανά ανοιχτή.— Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) April 7, 2026
Μάλιστα η δημοτική παράταξη «Αθήνα Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη αμέσως μετά την ανάρτηση του Χάρη Δούκα σχολίασε με δηκτικό τρόπο: «Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, το χλεύασε, το πολέμησε και φυσικά δεν το υλοποίησε, αφού το έκανε η Ανάπλαση ΑΕ και όχι ο Δήμος Αθηναίων. Όμως, τώρα, του αρέσει και το διαφημίζει. Λαϊκισμός πριν, λαϊκισμός μετά. Λόγια του αέρα. Ευτυχώς όμως τα έργα μένουν».
