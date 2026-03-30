Κάθειρξη έξι ετών στον Μαυρίκη για δωροδοκία δικαστή - «Εγώ μόνο πολιτικούς υπέκλεπτα», είπε στο δικαστήριο

Οι επικές ατάκες του κατηγορούμενου στη δίκη του για τον φάκελο με υπόσχεση ωφελήματος στον αντιπρόεδρο Λυμπερόπουλο - «Ήθελα να κάνω δωρεά στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων», υποστήριξε στο δικαστήριο





«Γιατί όλα αυτά; Έξι χρόνια για ένα αδίκημα που δεν έκανα;» είπε στους δικαστές ο Χρ. Μαυρίκης παίρνοντας τον δρόμο για την φυλακή, στην οποία, ωστόσο, βρίσκεται εδώ και μερικούς μήνες καθώς είχε παραβιάσει περιοριστικό όρο για τη συγκεκριμένη υπόθεση.







Μάλιστα, χαρακτήρισε θεμιτό και νόμιμο το να ζητήσει κάποιος από έναν αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου να παρέμβει σε έναν πρωτοδίκη για να βγάλει μια απόφαση. Θέλησε δε να σημείωσε πως εκείνος ποτέ δεν παρακολουθούσε δικαστές. «Εγώ μόνο τις συνομιλίες πολιτικών υπέκλεπτα», είπε στους δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων αναφερόμενος στην εμπλοκή του στο σκάνδαλο των υποκλοπών της δεκαετίας του '90.



Η κατάθεση Λυμπερόπουλου Η σημερινή διαδικασία ξεκίνησε πάντως με την κατάθεση του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, Παν. Λυμπερόπουλου ο οποίος και έχει καταγγείλει τον κατηγορούμενο.







Συνεχίζοντας ο κ. Λυμπερόπουλος τόνισε: «Στην επιστολή αυτή κατέληγε με μια φράση ότι σε κάθε περίπτωση μένει υπόχρεος για την εξυπηρέτηση και ότι υπάρχει προμήθεια για μεσιτικά ύψους 1 εκατ. ευρώ, εφόσον το τίμημα, αν υπηρχε αγοραπωλησία θα ήταν 25 εκατ. ευρώ. Αμέσως συνέταξα αναφορά, την κατέθεσα στην προεδρία του Αρείου Πάγου και ξεκίνησαν οι διαδικασίες. Την επόμενη ημέρα κατάθεσα και μια δεύτερη με κάποια άλλα χαρακτηριστικά της όλης υπόθεσης που μου έκαναν εντύπωση».



Ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κατέθεσε ότι γνώριζε τον Χρ. Μαυρίκη απο 2016 όταν τότε ήταν αντιπρόεδρος της ΕνΔΕ. "Ήρθε εκεί και ζήτησε να δει κάποιον και ήμουν εγώ εκεί. Άρχισε να εξιστορεί μια δική του υπόθεση και του είπα να σταματήσει", είπε χαρακτηριστικά.



Πρόεδρος: Επικαλέστηκε τη γνωριμία σας απο το παρελθόν όταν ήρθε στον Άρειο Πάγο;



Λυμπερόπουλος: Ναι, νομίζω ότι μου είπε ότι είχε με ξαναδεί το 2016.



Πρόεδρος: Σε κάποια στιγμή έκανε αναφορά και στον πατέρα σας;



Λυμπερόπουλος: Ναι, ο πατέρας μου ήταν αρεοπαγίτης και ήταν ένα από τα πρόσωπα που παρακολουθούσε τη περίοδο των υποκλοπών.

Υπεράσπιση: Σας έδωσε κάποιο στοιχείο για την υπόθεση, π.χ ονόματα;



Λυμπερόπουλος: Μου εδωσε τον γενικό αριθμό κατάθεσης (ΓΑΚ).



Στο σημείο αυτό το λόγο ζήτησε και έλαβε ο ίδιος ο κατηγορούμενος, ο οποίος θέλησε μάλλον να....αποκαταστήσει τη φήμη του σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών της δεκαετίας του '90. "Καταρχάς να σας διευκρινίσω ότι εγώ έκανα υποκλοπές μόνο σε πολιτικά πρόσωπα" είπε στον δικαστήριο και τον αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και συνέχισε αναφερόμενος στην ουσία της κατηγορίας που του αντιμετωπίζει. "Στη συγκεκριμένη περίπτωση το 1 εκατ. είναι η μεσιτική αμοιβή που δεν θα την έδινα εγώ" είπε και απευθυνόμενος στον κ. Λυμπερόπουλο τον ρώτησε: "Πως συμπεράνατε ότι αυτό το ποσό είναι για δωροδοκίας;"



Λυμπερόπουλος: Δεν είχατε λόγο να απευθυνθείτε σε εμένα, ούτε είχε είχατε λόγο να αναφερθείτε σε οικονομικα μεγέθη αλλά και η λειτουργική μου σχέση με την υπόθεση ήταν ανύπαρκτη.



Μαυρίκης: Αυτό που σας ζήτησα ήταν το παράπονο μου, ότι η υπόθεση μου δεν προχωρούσε. Είναι παράνομο αυτό;



Πρόεδρος: Ναι είναι παράνομο να πάει ένας αρεοπαγίτης σε έναν πρωτοδίκη και να του πει για υπόθεση.



Μαυρίκης σε Λυμπερόπουλο: Σας είχα πει όταν ήρθα στην ΕνΔΕ ότι είχα έρθει απεσταλμένος απο την κυρία Θάνου. Σας είχα πει τότε ότι θα κάναμε σε μια έκταση Σχολή Δικαστών και αίθουσα για συνεδριάσεις και εσείς μου απαντήσατε ότι δεν δέχεστε δωρεές.



Λυμπερόπουλος: Αυτή την στιχομυθία δεν τη θυμάμαι.



«Ήθελα να τιμήσω κάποιους δικαστές» Στη συνέχεια το δικαστήριο κάλεσε τον 72χρονο να απολογηθεί.



«Τα προβλήματά μου ξεκίνησα το '93 όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση των υποκλοπών. Τότε τα πολιτικά πάθη ήταν πολύ έντονα και με τους δικαστές και πέφτανε πάνω μου να με κατασπαράξουν», είπε ο κατηγορούμενος και συνέχισε: «Η αδικία ήταν βαριά και εγώ άρχισα να διαβάζω ψαλμούς, στράφηκε στη θρησκεία!».



Εν συνεχεία, ο Χρ. Μαυρίκης αναφέρθηκε σε δικαστικές ενέργειες που έκανε για την υπόθεσή του σχετικά με την επίδικη έκταση και, είπε πως, όλες οι αποφάσεις των δικαστών ήταν απορριπτικές με «παιδαριώδη αιτιολογία».

«Κάτι κοριτσάκια στο Κτηματολογικό Γραφείο μας ανάγκασαν να κάνουμε αυτές τις αγωγές δεν είχαν ιδέα για τα καθήκοντα τους», είπε.



Πρόεδρος: Τι σχέση έχετε με αυτή την έκταση;



Μαυρίκης: Είμαι ο πληρεξούσιος. Ούτε ιδιοκτήτης είμαι, ούτε τίποτα όχι 1 εκατ. δεν έχω ούτε και μαντήλι να κλάψω. Εγώ είπα για μεσιτεία.



Πρόεδρος: Έχει 60 και αρεοπαγίτες ο Άρειος Πάγος γιατί πήγατε στον κ. Λυμπερόπουλο;



Μαυρίκης: Μέσα στον κυκεώνα της αδικίας που βίωσα υπήρξαν και τέσσερις δικαστές που ήθελα να κάνω κάτι γι αυτούς να τους τιμήσω. Ήθελα να διαθέσω έξι στρέμματα στην ΈνΔΕ για να γίνει συνεδριακό κέντρο. Πήγα στην ΈνΔΕ και στον κ

Λυμπρρόπουλο τότε. Μου είπε να πάω στο υπουργείο, απευθύνθηκα σε αυτό ,αλλά δεν πήρα ποτέ απάντηση. Μετά πήγα για την υπόθεσή μου να βρω τον κ. Λυμπερόπουλο στον Άρειο Πάγο γιατί και την προηγούμενη φορά αυτόν είχαν συναντήσει.



Πρόεδρος: Η επιστολή σας προς τον κ. Λυμπερόπουλο δεν έχει υπόσχεση παροχής ωφελήματος;



Μαυρίκης: Δεν είναι υπόσχεση, μια σημείωση ήταν αυτά τα χρήματα εγώ δεν θα τα έδινα στον δικαστή εγώ ο ήμουν ο μεσιτευών. Σήμερα αυτό το έργο (συνεδριακό κέντρο δικαστών) θα εντάσσονται στα ευρωπαϊκά προγράμματα και θα γίνονταν τακα -τακά....



Πρόεδρος: Τι του ζητήσατε;



Μαυρίκης: Να παρέμβει να βγει μια απόφαση. 15 χρόνια όλες οι αποφάσεις απορριπτικές ήταν χωρίς το δικαστήριο να μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης. Ήθελα να ξεμπλοκαριστεί η έκταση, να πουληθεί και για να κάνω το έργο για την ενΔΕ που είχα στο μυαλό μου. Μια νόμιμη πράξη ζητούσα. Το 1 εκατ. είναι η νόμιμη μεσιτική αμοιβή, αν είχε γίνει αυτο το έργο θα ερχόντουσαν εδω όλες οι δικαστικές ενώσεις να κάνουν τα συνέδρια τους να τα συνδυάζουν με διακοπές στην Ελλάδα!



Κλείνοντας την απολογία του ο Χρ. Μαυρίκης είπε στο δικαστήριο ότι έχει ένα αγνό μυαλό και όχι πονηρό και πως όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί να βρει ένα τρόπο να βοήθεια την ΕνΔΕ αλλά οι δικαστές θέλουν να τον κλείσουν φυλακή.