Στη φυλακή και πάλι ο Χρήστος Μαυρίκης
Στη φυλακή και πάλι ο Χρήστος Μαυρίκης
Η Εισαγγελία Εφετών αποφάσισε την αντικατάσταση της κατ’ οίκον κράτησης με βραχιολάκη με φυλάκιση – Η απόφαση ελήφθη μετά τους πυροβολισμούς και το τρίωρο ανθρωποκυνηγητό στα Σπάτα
Στη φυλακή επιστρέφει ο Χρήστος Μαυρίκης, μετά το βούλευμα του τμήματος Εκτελέσεων Ποινών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, με το οποίο διατάσσεται η αντικατάσταση του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού με βραχιολάκι με αυτό της φυλάκισης.
Ο «αρχικοριός» συνελήφθη και αναμένεται να προσαχθεί. Η απόφαση ελήφθη μετά τις νέες διώξεις κατά του Χρήστου Μαυρίκη για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς και το τρίωρο ανθρωποκυνηγητό στα Σπάτα.
Η δίκη αναβλήθηκε για τον Απρίλιο και ο ίδιος κατηγορείται για σειρά πλημμελημάτων.
Ωστόσο, ο Χρήστος Μαυρίκης βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι από τον Μάιο του 2025 με την κατηγορία της δωροδοκίας δικαστή.
Ο Χρήστος Μαυρίκης θεωρείται από τις πλέον γνωστές και αμφιλεγόμενες φυσιογνωμίες υποθέσεων διαφθοράς και παρακολουθήσεων των τελευταίων δεκαετιών.
Ο «αρχικοριός» συνελήφθη και αναμένεται να προσαχθεί. Η απόφαση ελήφθη μετά τις νέες διώξεις κατά του Χρήστου Μαυρίκη για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς και το τρίωρο ανθρωποκυνηγητό στα Σπάτα.
Η δίκη αναβλήθηκε για τον Απρίλιο και ο ίδιος κατηγορείται για σειρά πλημμελημάτων.
Ωστόσο, ο Χρήστος Μαυρίκης βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι από τον Μάιο του 2025 με την κατηγορία της δωροδοκίας δικαστή.
Ο Χρήστος Μαυρίκης θεωρείται από τις πλέον γνωστές και αμφιλεγόμενες φυσιογνωμίες υποθέσεων διαφθοράς και παρακολουθήσεων των τελευταίων δεκαετιών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα