Δίωξη στον Μαυρίκη για παράνομη οπλοκατοχή, άσκοπους πυροβολισμούς, απείθεια και απειλή
Χρήστος Μαυρίκης Πυροβολισμός Σπάτα

Δίωξη στον Μαυρίκη για παράνομη οπλοκατοχή, άσκοπους πυροβολισμούς, απείθεια και απειλή

Ο 71χρονος χθες το απόγευμα φέρεται να διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα, αλβανικής καταγωγής, και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα

Δίωξη στον Μαυρίκη για παράνομη οπλοκατοχή, άσκοπους πυροβολισμούς, απείθεια και απειλή
Βασιλική Κόκκαλη
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Αυτόφωρο Δικαστήριο προκειμένου να δικαστεί για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος οδηγήθηκε πριν από λίγο ο Χρήστος Μαυρίκης.

Σε βάρος του η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοποι πυροβολισμοί, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Χρήστος Μαυρίκης χθες το απόγευμα φέρεται να διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα, αλβανικής καταγωγής, και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα. Στη συνέχεια ο 71χρονος φέρεται να κλείστηκε στο σπίτι του στα Σπάτα.

Κατόπιν επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ εντοπίστηκε σε παρακείμενο του σπιτιού του χωράφι όπου κρυβόταν για περισσότερες από 3 ώρες.

Εντός της οικίας που διενεργήθηκε η κατ’οίκον βρέθηκαν: δυο μακρύκανα αεροβόλα σε μορφή καραμπίνας, πέντε μικρά πιστόλια κρότου, ένα ναυτικό
πιστόλι φωτοβολίδων, ένα πλαστικό πιστόλι απομίμησης πραγματικού, ένα αεροβόλο πιστόλι, μία συσκευασία με μεταλλικές μπίλιες αεροβόλου και οκτώ αμπούλες κρότου. Ο 

Υπενθυμίζεται ότι ο αποκαλούμενος και «αρχικοριός» λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση των υποκλοπών την περίοδο του 1989, τον περασμένο Μάιο κατηγορήθηκε και για απόπειρα δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού.

Μετά την απολογία του, τότε του είχε επιβληθεί κατ´ οίκον κράτηση με βραχιολάκι.
