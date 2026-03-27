Τα «κλειδιά» του κυκλώματος των εικονικών εταιρειών: Πώς εξαπατούσαν Δημόσιο και ΕΦΚΑ, αλλά πιάστηκαν στη... σούβλα του Άρχοντα, αποκαλυπτικοί διάλογοι

«Χρήματα και ρολόγια στη θυρίδα»

Ένας από αυτούς που το είχε «μυριστεί» (άγνωστο πως) ότι πρόκειται να γίνει επιχείρηση από την ΕΛ.ΑΣ. είναι ένας εκ των τριών λογιστών που φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος . Ο λογιστής είναι φοβισμένος και δίνει εντολή να μεταφερθούν σε θυρίδα χρήματα και ρολόγια που έχει στην κατοχή του.

«Είμαι για φούντο»

Το ίδιο ανήσυχοι εμφανίζονται και δύο εμπλεκόμενοι επιχειρηματίες που, όπως προκύπτει από τη συνομιλία τους, έχουν ακούσει πως η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά την υπόθεση.

Διώξεις για βαριά κακουργήματα

Ακολούθησε επισταμένη αστυνομική έρευνα από στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας τα οποία, μέσα από στοιχεία, μαρτυρίες και συνομιλίες, κατάφεραν να αποκαλύψουν το πλήρες εύρος της κομπίνας. Ειδικά οι διάλογοι έπαιξαν καταλυτικό ρόλο καθώς δεν ήταν λίγοι οι εμπλεκόμενοι που είτε παραδέχονταν πως κατείχαν εικονικές εταιρείες, είτε εξέφραζαν ανοικτά την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο ελέγχου από τις Αρχές.Είναι ενδεικτική η συνομιλία που ακολουθεί μεταξύ της μητέρας του εν λόγω λογιστή και της συζύγου του.: Ναι.: Και να τα πάρετε εσείς και να πάτε αύριο σε μια θυρίδα.: Εντάξει. Τι έγινε;: Δεν έγινε κάτι απλώς έχω οδηγία να σας δώσω τα πράγματα αλλά δεν μπορώ να τα φέρω εγώ γιατί δεν θέλω να βγω έξω με τόσα πράγματα.: Εντάξει παιδί μου οκ.: Και θα ήθελα.. συγγνώμη τώρα για την πίεση αλλά θα ήθελα να γίνει άμεσα δηλαδή θέλω να γίνει τώρα!: Ο… (αναφέρει το όνομα του γιου της) που είναι;: Έχει πάει με έναν συνεργάτη σε μια δουλειά στο Κολωνάκι (…) Χρήματα και ρολόγια. Μου είπε όλα στη θυρίδα.: Μάλιστα.: Τα χαρτιά που σας έχω δώσει, να τα φυλάξετε κάπου στο σπίτι καλά. Και από όλα τα κινητά που έχει μέσα να διαλέξετε όποια θέλετε και τα άλλα να τα βάλετε και αυτά στη θυρίδα.: Μάλιστα. Οπότε κρατάω τα χαρτιά και ένα κινητό;: Κρατάτε τα χαρτιά και ένα κινητό αλλά τα χαρτιά σε μέρος που να μην μπορεί να τα βρει κάποιος.: Εντάξει θα τα βάλω και αυτά σε ένα κιβωτιάκι που έχουμε εδώ. Έγινε κάτι;: Όχι δεν έγινε κάτι. Αλλά επειδή γίνονται διάφορα και ακούγονται διάφορα μου είπε να κάνουμε αυτό. Μην ανησυχείτε δεν συμβαίνει κάτι.Έλα γιατί είμαι στα Κορφοβούνια ρε π….η δεν έχω σήμα. Που είσαι;Που είσαι; Τι κάνεις;Καλά, καλά, εδώ. Μαθαίνω τα άσχημα τα νέα. Ισχύουνε ρε π….η;Ποιο από όλα;Για τα λογιστικά.Ναι, ναι, γ….σέ τα. Και εμένα έτσι. Τιιι σε πήρε ο άλλος;Την γ...με. Την γ...με. Εγώ νόμιζα μου έκανε χαβαλέ, γιατί μου λέει που είσαι; Έτσι χύμα το μήνυμα. Του λέω έχω έρθει του λέω δυο μέρες Κάλαμο να ηρεμήσω. Να ανησυχώ; Μου λέει, ναι. Του λέω, ωχ.Ααα.Μου λέει στα ονόματα σας όλα καθαρά. Τι λες ρε μ...α; Εγώ περίμενα να μου πει έλα χαβαλέ σου κάνω ρε. Ρε μου, μου, μου κατέβασε περίοδο, σου ορκίζομαι. Και λέω τι; Πώς θα γίνει τώρα; Του λέω δεν είμαι, είμαι για φούντο άμα γίνει αυτό το πράγμα τη γαμη, τη γ...με, τον ήπιαμε.Ποιος δεν είναι ρε φίλε; Ποιος δεν είναι έτσι; Πλάκα κάνεις τώρα; Που να;Και σε ποιον να πάω τώρα; Που να πάω; Στον... ; Χα, χα, χα.Πωω.Που να πάμε; Σε ποιον λογιστή να πάμε;: Κάτσε ρε φίλε, επειδή εγώ δεν έχω μιλήσει στο τηλέφωνο ακόμα. Τον πήρα, με το που μου το ‘πε τον πήρα. Και μου λέει κλείσε, κλείσε, κλείσε, κάποιος τον πήρε λογικά.Σε βάρος των 22 συλληφθέντων ασκήθηκαν διώξεις για σειρά κακουργηματικών πράξεων όπως συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, καθώς και πλαστογραφία (επίσης από κοινού).Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται για υποβολή ψευδών δηλώσεων και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο(ΓΕΜΗ), με σκοπό τη δημιουργία εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας για τη νομιμοφανή κάλυψη των παράνομων συναλλαγών.Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη κατηγορίες για φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές, με ποσά που υπερβαίνουν τις 75.000 και τις 200.000 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το ύψος του διαφυγόντος φόρου ξεπερνά τις 50.000 και τις 100.000 ευρώ.Πέραν των κακουργηματικών πράξεων, οι 22 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα όπως η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών, καθώς και η προμήθεια ναρκωτικών ουσιών για ίδια χρήση.