Τα «κλειδιά» του κυκλώματος των εικονικών εταιρειών: Πώς εξαπατούσαν Δημόσιο και ΕΦΚΑ, αλλά πιάστηκαν στη... σούβλα του Άρχοντα, αποκαλυπτικοί διάλογοι
Χαρακτηριστικές για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που «έστηνε» εικονικές επιχειρήσεις είναι οι συνομιλίες των μελών της
Μπλέχτηκαν στη «σούβλα του Άρχοντα»
Οι δουλειές πήγαιναν τόσο καλά που τα μέλη της απολάμβαναν μια ζωή με όλες τις ανέσεις. Κατοικούσαν σε πανάκριβα σπίτια, οδηγούσαν γρήγορα αυτοκίνητα, φορούσαν πολυτελή ρολόγια και, κάποιοι εξ’ αυτών, ήταν συχνοί θαμώνες νυχτερινών κέντρων διασκέδασης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 22 άτομα και κατηγορούνται άλλοι 18.
Ανάμεσά τους δύο γνωστά πρόσωπα της showbiz που δεν συνελήφθησαν καθώς είχαν κλείσει τις εταιρείες τους πριν την επιχείρηση της Αστυνομίας. Ο πρώτος είναι ένας 39χρονος ο οποίος είναι μοντέλο και πρώην παίκτης reality. Ο δεύτερος είναι ένας 40χρονος επίσης μοντέλο και πρώην παίκτης reality, ο οποίος είναι παράλληλα και ιδιοκτήτης κέντρου αισθητικής.
Το κουβάρι της απάτης άρχισε να ξεδιπλώνεται όταν η άκρη του «πιάστηκε» στη «σούβλα του Άρχοντα», ένα... ανύπαρκτο ψητοπωλείο στο Κορωπί. Ήταν Απρίλιος του 2024 όταν ένας ασφαλισμένος κατήγγειλε στον ΕΦΚΑ ότι εμφανίζεται ως ασφαλισμένος στο εν λόγω ψητοπωλείο παρά το γεγονός ότι δεν είχε δουλέψει ποτέ στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Επιπλέον, σημείωσε πως εκτός από το ψητοπωλείο, εμφανίζεται ως ασφαλισμένος και σε μία καφετέρια.
Η ίδια καταγγελία υποβλήθηκε και στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία κατόπιν επιτόπιου ελέγχου που διενήργησε στο ψητοπωλείο διαπίστωσε ότι ήταν «φάντασμα». Ένα «φάντασμα» με διαχειριστή έναν «αχυράνθρωπο» και 323 (!) μαϊμού εργαζομένους. Μάλιστα, ο εν λόγω «αχυράνθρωπος» ήταν διαχειριστής και άλλων εταιρειών σε Κορωπί, Μαρκόπουλο και Γλυφάδα.
Ακολούθησε επισταμένη αστυνομική έρευνα από στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας τα οποία, μέσα από στοιχεία, μαρτυρίες και συνομιλίες, κατάφεραν να αποκαλύψουν το πλήρες εύρος της κομπίνας. Ειδικά οι διάλογοι έπαιξαν καταλυτικό ρόλο καθώς δεν ήταν λίγοι οι εμπλεκόμενοι που είτε παραδέχονταν πως κατείχαν εικονικές εταιρείες, είτε εξέφραζαν ανοικτά την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο ελέγχου από τις Αρχές.
«Χρήματα και ρολόγια στη θυρίδα»
Ένας από αυτούς που το είχε «μυριστεί» (άγνωστο πως) ότι πρόκειται να γίνει επιχείρηση από την ΕΛ.ΑΣ. είναι ένας εκ των τριών λογιστών που φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος. Ο λογιστής είναι φοβισμένος και δίνει εντολή να μεταφερθούν σε θυρίδα χρήματα και ρολόγια που έχει στην κατοχή του.Είναι ενδεικτική η συνομιλία που ακολουθεί μεταξύ της μητέρας του εν λόγω λογιστή και της συζύγου του.
Μητέρα λογιστή: Ναι.
Σύζυγος λογιστή: Και να τα πάρετε εσείς και να πάτε αύριο σε μια θυρίδα.
Μητέρα λογιστή: Εντάξει. Τι έγινε;
Σύζυγος λογιστή: Δεν έγινε κάτι απλώς έχω οδηγία να σας δώσω τα πράγματα αλλά δεν μπορώ να τα φέρω εγώ γιατί δεν θέλω να βγω έξω με τόσα πράγματα.
Μητέρα λογιστή: Εντάξει παιδί μου οκ.
Σύζυγος λογιστή: Και θα ήθελα.. συγγνώμη τώρα για την πίεση αλλά θα ήθελα να γίνει άμεσα δηλαδή θέλω να γίνει τώρα!
Μητέρα λογιστή: Ο… (αναφέρει το όνομα του γιου της) που είναι;
Σύζυγος λογιστή: Έχει πάει με έναν συνεργάτη σε μια δουλειά στο Κολωνάκι (…) Χρήματα και ρολόγια. Μου είπε όλα στη θυρίδα.
Μητέρα λογιστή: Μάλιστα.
Σύζυγος λογιστή: Τα χαρτιά που σας έχω δώσει, να τα φυλάξετε κάπου στο σπίτι καλά. Και από όλα τα κινητά που έχει μέσα να διαλέξετε όποια θέλετε και τα άλλα να τα βάλετε και αυτά στη θυρίδα.
Μητέρα λογιστή: Μάλιστα. Οπότε κρατάω τα χαρτιά και ένα κινητό;
Σύζυγος λογιστή: Κρατάτε τα χαρτιά και ένα κινητό αλλά τα χαρτιά σε μέρος που να μην μπορεί να τα βρει κάποιος.
Μητέρα λογιστή: Εντάξει θα τα βάλω και αυτά σε ένα κιβωτιάκι που έχουμε εδώ. Έγινε κάτι;
Σύζυγος λογιστή: Όχι δεν έγινε κάτι. Αλλά επειδή γίνονται διάφορα και ακούγονται διάφορα μου είπε να κάνουμε αυτό. Μην ανησυχείτε δεν συμβαίνει κάτι.
«Είμαι για φούντο»
Το ίδιο ανήσυχοι εμφανίζονται και δύο εμπλεκόμενοι επιχειρηματίες που, όπως προκύπτει από τη συνομιλία τους, έχουν ακούσει πως η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά την υπόθεση.Επιχειρηματίας 1: Έλα γιατί είμαι στα Κορφοβούνια ρε π….η δεν έχω σήμα. Που είσαι;
Επιχειρηματίας 2: Που είσαι; Τι κάνεις;
Επιχειρηματίας 1: Καλά, καλά, εδώ. Μαθαίνω τα άσχημα τα νέα. Ισχύουνε ρε π….η;
Επιχειρηματίας 2: Ποιο από όλα;
Επιχειρηματίας 1: Για τα λογιστικά.
Επιχειρηματίας 2: Ναι, ναι, γ….σέ τα. Και εμένα έτσι. Τιιι σε πήρε ο άλλος;
Επιχειρηματίας 1: Την γ...με. Την γ...με. Εγώ νόμιζα μου έκανε χαβαλέ, γιατί μου λέει που είσαι; Έτσι χύμα το μήνυμα. Του λέω έχω έρθει του λέω δυο μέρες Κάλαμο να ηρεμήσω. Να ανησυχώ; Μου λέει, ναι. Του λέω, ωχ.
Επιχειρηματίας 2: Ααα.
Επιχειρηματίας 1: Μου λέει στα ονόματα σας όλα καθαρά. Τι λες ρε μ...α; Εγώ περίμενα να μου πει έλα χαβαλέ σου κάνω ρε. Ρε μου, μου, μου κατέβασε περίοδο, σου ορκίζομαι. Και λέω τι; Πώς θα γίνει τώρα; Του λέω δεν είμαι, είμαι για φούντο άμα γίνει αυτό το πράγμα τη γαμη, τη γ...με, τον ήπιαμε.
Επιχειρηματίας 2: Ποιος δεν είναι ρε φίλε; Ποιος δεν είναι έτσι; Πλάκα κάνεις τώρα; Που να;
Επιχειρηματίας 1: Και σε ποιον να πάω τώρα; Που να πάω; Στον... ; Χα, χα, χα.
Επιχειρηματίας 2: Πωω.
Επιχειρηματίας 1: Που να πάμε; Σε ποιον λογιστή να πάμε;
Επιχειρηματίας 2: Κάτσε ρε φίλε, επειδή εγώ δεν έχω μιλήσει στο τηλέφωνο ακόμα. Τον πήρα, με το που μου το ‘πε τον πήρα. Και μου λέει κλείσε, κλείσε, κλείσε, κάποιος τον πήρε λογικά.
Διώξεις για βαριά κακουργήματαΣε βάρος των 22 συλληφθέντων ασκήθηκαν διώξεις για σειρά κακουργηματικών πράξεων όπως συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, καθώς και πλαστογραφία (επίσης από κοινού).
Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται για υποβολή ψευδών δηλώσεων και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο(ΓΕΜΗ), με σκοπό τη δημιουργία εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας για τη νομιμοφανή κάλυψη των παράνομων συναλλαγών.
Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη κατηγορίες για φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές, με ποσά που υπερβαίνουν τις 75.000 και τις 200.000 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το ύψος του διαφυγόντος φόρου ξεπερνά τις 50.000 και τις 100.000 ευρώ.
Πέραν των κακουργηματικών πράξεων, οι 22 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα όπως η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών, καθώς και η προμήθεια ναρκωτικών ουσιών για ίδια χρήση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα