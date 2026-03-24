Κακουργηματική δίωξη στους 22 συλληφθέντες για τις απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ
Μεταξύ άλλων κατηγορούνται και για φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων
Κακουργηματική δίωξη άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος των 22 συλληφθέντων για απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.
Συγκεκριμένα η ποινική δίωξη που ασκήθηκε αφορά στα εξής κακουργήματα :
- Συγκρότηση ένταξη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,
- απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ εξακολούθηση,
-πλαστογραφία από κοινού,
-υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ ,
- Φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικων στοιχείων για ανύπαρκτές συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση,
-Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ εξακολούθηση με ποσο φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ και:
-Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ' εξακολούθηση.
Ακόμη οι 22 κατηγορούμενοι διώκονται και για τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και της προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση.
Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
Οι εταιρείες, οι μπροστάρηδες και τα ανύπαρκτα πρόσωπαΟι εταιρείες των δύο πρώτων ομάδων δραστηριοποιούνταν κυρίως στον κλάδο της εστίασης και της παροχής υπηρεσιών μασάζ και της τρίτης υποομάδας στη διαχείριση/ενοικίαση προσωπικού.
Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ομάδα περιλάμβανε τις αρχικές συνήθως επιχειρήσεις που σύστηναν οι επιχειρηματίες υπό τα στοιχεία τους, των οποίων ασκούσαν και τυπικά τη διαχείριση.
Οι εταιρείες αυτές αφορούσαν ουσιαστικά την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ατόμων αυτών στον χώρο της εστίασης και τους λοιπούς τομείς. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονταν και οι εταιρείες των αρχηγικών μελών που ασκούσαν τη λογιστική διαχείριση.
Προκειμένου να αποσυνδεθούν φαινομενικά από τις αρχικές οντότητες και τις ανάλογες με τη διαχείρισή τους ευθύνες (διοικητική, αστική και ποινική), προέβαιναν στη σύσταση των εταιρειών της δεύτερης ομάδας που είχαν ως «μπροστάρηδες» αχυρανθρώπους.
Οι εταιρείες αυτές εμφάνιζαν την ίδια έδρα με τις εταιρείες της πρώτης ομάδας, απασχολούσαν το ίδιο προσωπικό, είχαν ίδια στοιχεία επικοινωνίας και την ίδια ή παρεμφερή επωνυμία/διακριτικό τίτλο.
Οι εταιρείες αυτές λειτουργούσαν ως απομονωτές με τους αφανείς πλέον εταίρους και τις αρχικές τους εταιρείες, οι δε τύποις διαχειριστές αυτών, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις είχαν και τον ρόλο του «αυτοφοράκια» βαρύνονταν με όλες τις συνέπειες της παράνομης δράσης ήτοι αναλογούντες φόροι, ασφαλιστικές εισφορές κυρώσεις από παραβάσεις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, υγειονομικές και άλλες παραβάσεις.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, σε 42 από τις εμπλεκόμενες εταιρείες οι κατηγορούμενοι είχαν δηλωμένους ως τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα καθώς και άτομο που είχε αποβιώσει.
Η τρίτη ομάδα περιλάμβανε κυρίως εικονικές εταιρείες με παρεμφερή δραστηριότητα (εστίαση κα.) καθώς και εικονικές εταιρείες ενοικίασης προσωπικού, οι οποίες χρησιμοποιούνταν ως μια επιπλέον δικλίδα ασφαλείας που απέτρεπε την απευθείας σύνδεση των κατηγορουμένων με την παράνομη δράση της οργάνωσης.
Πρόκειται ουσιαστικά για εταιρείες – κελύφη χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και φυσική έδρα, που δημιουργήθηκαν εξ υπαρχής για τους παραπάνω σκοπούς, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είχαν καν τραπεζικούς λογαριασμούς.
Πώς δρούσανΣτις εν λόγω εταιρείες τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα με εξ υπαρχής κατασκευασμένα πλαστά/ψευδή στοιχεία και υφαρπαχθέντα ΑΦΜ καθώς και αλλοδαποί υπήκοοι, των οποίων τα δελτία ταυτότητας είχαν κλαπεί ή απολεσθεί.
Ο βασικός ρόλος των εταιρειών αυτών ήταν ότι αναλάμβαναν την ευθύνη καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ από την πραγματική απασχόληση των εργαζομένων στις εταιρείες των άλλων κατηγοριών, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνταν και για την εικονική ασφάλιση, είτε των κατηγορουμένων και συγγενικών τους προσώπων, είτε έτερων προσώπων έναντι αμοιβής, προκειμένου να έχουν ασφαλιστική κάλυψη και να λαμβάνουν περαιτέρω επιδόματα και παροχές που συνδέονται με αυτή (επίδομα ανεργίας, υγειονομικές παροχές κ.α.).
Αυτό το πετύχαιναν είτε εμφανίζοντας το εργατικό δυναμικό ως δανειζόμενο από αυτές, διατηρώντας έτσι μια νομιμοφάνεια στη λειτουργία τους, είτε απευθείας ασφαλισμένο σε αυτές χωρίς περαιτέρω προσχήματα.
Η δεύτερη εξίσου σημαντική λειτουργία τους, αφορούσε αφενός την έκδοση εικονικών τιμολογίων είτε για τη μετακύλιση του ΦΠΑ των εταιρειών των άλλων ομάδων, είτε για τη δημιουργία πλασματικών εξόδων των τελευταίων μειώνοντας/μηδενίζοντας τα φορολογητέα έσοδα/κέρδη και συνεπώς τον καταβληθέντα Φόρο Εισοδήματος, αφετέρου την αποδοχή εικονικών τιμολογίων, προκειμένου να νομιμοποιούν τα παράνομα έσοδα των μελών του κυκλώματος (αφανών εταίρων και λογιστών).
Όπως υπολογίστηκε, οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης ανέρχονται σε 31.405.554 ευρώ. Η δε αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε 31.497.706 ευρώ.
Το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισε η οργάνωση και αποτελεί αντίστοιχη ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στα 5.737.413 ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν, κατά τον ίδιο τρόπο να προκαλέσουν ζημία κατά το ποσό των 3.777.562 ευρώ.
Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία εκπροσώπων της Δικαστικής Αρχής, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων το χρηματικό ποσό των 61.911 ευρώ, τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού 24.200 ευρώ, πλήθος καρτών ανάληψης, πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών, οκτώ συσκευές κινητών τηλεφώνων, μία ζυγαριά ακριβείας, ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 21,48 γραμ., εννέα ναρκωτικά δισκία ecstasy.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα