Κακουργηματική δίωξη στους 22 συλληφθέντες για τις απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ

Οι εταιρείες, οι μπροστάρηδες και τα ανύπαρκτα πρόσωπα

Οι εταιρείες των δύο πρώτων ομάδων

και της

και της τρίτης υποομάδας στη

Πιο συγκεκριμένα, η

περιλάμβανε τις αρχικές συνήθως επιχειρήσεις που σύστηναν οι επιχειρηματίες υπό τα στοιχεία τους, των οποίων ασκούσαν και τυπικά τη διαχείριση.

Οι εταιρείες αυτές αφορούσαν ουσιαστικά την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ατόμων αυτών στον χώρο της εστίασης και τους λοιπούς τομείς. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονταν και οι εταιρείες των αρχηγικών μελών που ασκούσαν τη λογιστική διαχείριση.

Προκειμένου να αποσυνδεθούν φαινομενικά από τις αρχικές οντότητες και τις ανάλογες με τη διαχείρισή τους ευθύνες (διοικητική, αστική και ποινική), προέβαιναν στη σύσταση των εταιρειών της

που είχαν ως «μπροστάρηδες» αχυρανθρώπους.

Οι εταιρείες αυτές εμφάνιζαν την ίδια έδρα με τις εταιρείες της πρώτης ομάδας, απασχολούσαν το ίδιο προσωπικό, είχαν ίδια στοιχεία επικοινωνίας και την ίδια ή παρεμφερή επωνυμία/διακριτικό τίτλο.

Οι εταιρείες αυτές λειτουργούσαν ως απομονωτές με τους αφανείς πλέον εταίρους και τις αρχικές τους εταιρείες, οι δε τύποις διαχειριστές αυτών, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις είχαν και τον ρόλο του «αυτοφοράκια» βαρύνονταν με όλες τις συνέπειες της παράνομης δράσης ήτοι αναλογούντες φόροι, ασφαλιστικές εισφορές κυρώσεις από παραβάσεις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, υγειονομικές και άλλες παραβάσεις.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, σε 42 από τις εμπλεκόμενες εταιρείες οι κατηγορούμενοι είχαν δηλωμένους ως τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα καθώς και άτομο που είχε αποβιώσει.

Η

περιλάμβανε κυρίως εικονικές εταιρείες με παρεμφερή δραστηριότητα (εστίαση κα.) καθώς και εικονικές εταιρείες ενοικίασης προσωπικού, οι οποίες χρησιμοποιούνταν ως μια επιπλέον δικλίδα ασφαλείας που απέτρεπε την απευθείας σύνδεση των κατηγορουμένων με την παράνομη δράση της οργάνωσης.

Πρόκειται ουσιαστικά για εταιρείες – κελύφη χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και φυσική έδρα, που δημιουργήθηκαν εξ υπαρχής για τους παραπάνω σκοπούς, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είχαν καν τραπεζικούς λογαριασμούς.

Πώς δρούσαν

Στις εν λόγω εταιρείες τοποθετούνταν ως διαχειριστές

με εξ υπαρχής κατασκευασμένα πλαστά/ψευδή στοιχεία και υφαρπαχθέντα ΑΦΜ καθώς και αλλοδαποί υπήκοοι, των οποίων τα δελτία ταυτότητας είχαν κλαπεί ή απολεσθεί.

Ο βασικός ρόλος των εταιρειών αυτών ήταν ότι αναλάμβαναν την ευθύνη καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στον

από την πραγματική απασχόληση των εργαζομένων στις εταιρείες των άλλων κατηγοριών, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνταν και για την εικονική ασφάλιση, είτε των κατηγορουμένων και συγγενικών τους προσώπων, είτε έτερων προσώπων έναντι αμοιβής, προκειμένου να έχουν ασφαλιστική κάλυψη και να λαμβάνουν περαιτέρω επιδόματα και παροχές που συνδέονται με αυτή (επίδομα ανεργίας, υγειονομικές παροχές κ.α.).

Αυτό το πετύχαιναν είτε εμφανίζοντας το εργατικό δυναμικό ως δανειζόμενο από αυτές, διατηρώντας έτσι μια νομιμοφάνεια στη λειτουργία τους, είτε απευθείας ασφαλισμένο σε αυτές χωρίς περαιτέρω προσχήματα.

Η δεύτερη εξίσου σημαντική λειτουργία τους, αφορούσε αφενός την έκδοση εικονικών τιμολογίων είτε για τη μετακύλιση του

των εταιρειών των άλλων ομάδων, είτε για τη δημιουργία πλασματικών εξόδων των τελευταίων μειώνοντας/μηδενίζοντας τα φορολογητέα έσοδα/κέρδη και συνεπώς τον καταβληθέντα Φόρο Εισοδήματος, αφετέρου την αποδοχή εικονικών τιμολογίων, προκειμένου να νομιμοποιούν τα παράνομα έσοδα των μελών του κυκλώματος (αφανών εταίρων και λογιστών).

Όπως υπολογίστηκε, οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης ανέρχονται

Η δε αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε 31.497.706 ευρώ.

Το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισε η οργάνωση και αποτελεί αντίστοιχη ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στα 5.737.413 ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν, κατά τον ίδιο τρόπο να προκαλέσουν ζημία κατά το ποσό των 3.777.562 ευρώ.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία εκπροσώπων της Δικαστικής Αρχής, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων το χρηματικό ποσό των 61.911 ευρώ, τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού 24.200 ευρώ, πλήθος καρτών ανάληψης, πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών, οκτώ συσκευές κινητών τηλεφώνων, μία ζυγαριά ακριβείας, ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 21,48 γραμ., εννέα ναρκωτικά δισκία ecstasy.