Καρυστιανού στη δίκη για τα Τέμπη: Τριτοκοσμικές οι συνθήκες στην αίθουσα είμαστε στοιβαγμένοι σαν... σαρδέλες, έτσι δεν μπορεί να γίνει δίκη
Δίκη για Τέμπη Μαρία Καρυστιανού Δικαστήριο

Καρυστιανού στη δίκη για τα Τέμπη: Τριτοκοσμικές οι συνθήκες στην αίθουσα είμαστε στοιβαγμένοι σαν... σαρδέλες, έτσι δεν μπορεί να γίνει δίκη

Η ίδια είπε, ακόμα, ότι «θα καταγγείλουμε την πρόθεσή τους να βγάλουν δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ έξω»

Καρυστιανού στη δίκη για τα Τέμπη: Τριτοκοσμικές οι συνθήκες στην αίθουσα είμαστε στοιβαγμένοι σαν... σαρδέλες, έτσι δεν μπορεί να γίνει δίκη
Την έντονη διαμαρτυρία της για τον χώρο στον οποίο διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού σε δήλωσή της με αφορμή την πρώτη διακοπή επί της διαδικασίας το πρωί της Δευτέρας.

Όπως ανέφερε σε δήλωσή της η κυρία Καρυστιανού «η καινούργια αίθουσα για την οποία ακούσαμε τα καλύτερα από τον κ. Φλωρίδη που δήλωσε υπερήφανος, είναι η απόλυνη ντροπή και απαξίωση απέναντι σε εμάς. Στην αίθουσα είμαστε στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλο, η πλειοψηφία είναι όρθιοι. Οι συνθήκες είναι όχι τριτοκοσμικές, πρέπει να βρούμε καινούργιο όρο για να περιγράψουμε αυτό που συμβαίνει. Εκεί μέσα δεν μπορεί να διεξαχθεί δίκη»

Η ίδια είπε, ακόμα, ότι «θα καταγγείλουμε την πρόθεσή τους να βγάλουν δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ έξω. Αυτό δεν θα γίνει, είναι μια δίκη δημοσίου συμφέροντος, αφορά όλη την κοινωνία και πρέπει να ακούσουν όλοι όσα θα ειπωθούν μέσα».

«Περιμέναμε στο θέμα των υποδομών να είναι ειλικρινείς και ανίκανοι, είναι ανίκανοι να σχεδιάσουν ακόμα και τις προδιαγραφές για μια αίθουσα» κατέληξε η Μαρία Καρυστιανού.

H δίκη για τα Τέμπη


​«Μέσα δεν πρόκειται να ξεκινήσει η δίκη με αυτές τις προδιαγραφές που έχουν φτιάξει. Είμαστε πάνω ο ένας στον άλλον, στοιβαγμένοι», δήλωσε αγανακτισμένος και ο Πάνος Ρούτσι. Σύμφωνα με τον ίδιο τα τεχνικά προβλήματα είναι συνεχή: «Τα μικρόφωνα δεν λειτουργούν, τα φώτα αναβοσβήνουν. Οι δικηγόροι δεν ακούγονται, η Πρόεδρος μιλάει και κανένας δεν την ακούει».

​Ο ίδιος άφησε αιχμές για τη διαχείριση των πόρων που διατέθηκαν για τη διαμόρφωση του χώρου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δώσανε ένα 1,6 εκατ.ευρώ για αυτό το πράγμα και ούτε οι μισοί δεν χωράνε». Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε για την παρουσία των κατηγορούμενων απάντησε: «Δεν τους βλέπουμε. Δεν φαίνεται τίποτα. Είμαστε στοιβαγμένοι, το καταλαβαίνετε; Δεν έχει ξεκινήσει απολύτως τίποτα ακόμα».




Όταν στη συνέχεια η πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει με τη νομιμοποίηση συνηγόρων, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναξε «να εξασφαλίσετε συνθήκες δίκαιης δίκης».

Παράλληλα διαμαρτύρονται και άλλοι δικηγόροι με σύνηγορο να αναφέρει ότι πολλοί συνάδελφοι του είναι όρθιοι και πολλοί συγγενείς δεν χωράνε να μπούνε στην αίθουσα.

«Είναι αδιανόητο αυτή η δίκη να διεξάγεται υπό αυτές τις συνθήκες. Αν προχωρήσετε έτσι σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δεν διεξάγεται δίκαιη δίκη» τόνισε ένας από τους συνηγόρους προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Πάνος Γαρουφαλιάς
Βασιλική Κόκκαλη
88 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

