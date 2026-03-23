Δίκη για Τέμπη: «Θα σε σκίσω με τα χέρια μου» φώναξαν συγγενείς των θυμάτων στον κατηγορούμενο πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, δείτε βίντεο
Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας στον χώρο που διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη όταν συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας αντίκρισαν έναν από τους κατηγορούμενους για την υπόθεση.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, επικράτησε ένταση με αποδέκτη τον πρώτο κατηγορούμενο που μπήκε στην αίθουσα, τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, Σπύρο Πατέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις ο κ. Πατέρας μπήκε στην αίθουσα, συγγενείς φώναξαν «θα σε σκίσω με τα χέρια μου. Δεν θα σε σώσει αυτός».

Ένταση στην αίθουσα πριν την έναρξη της δίκης με συγγενείς να φωνάζουν σε κατηγορούμενους


Πληροφορίες αναφέρουν, επίσης, ότι λεκτική αντιπαράθεση με άτομο που βρίσκεται στο ακροατήριο είχε και η Μαρία Καρυστιανού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κυρία Καρυστιανού ακούστηκε να λέει στο άτομο αυτό «είμαστε για τους ανθρώπους που πέθαναν, όχι για χρήματα, να μας πείτε τι είχε το φορτίο που μετέφερε».

Τα πνεύματα οξύνθηκαν και όταν η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν από την αίθουσα τηλεοπτικές κάμερες και φωτογράφοι.

«Τα ΜΜΕ είναι εγγύηση για τη δημοσιότητα, να μείνουν να καλύψουν τη διαδικασία» φώναξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο να λέει «διασφαλίστε τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης».

Παράλληλα η Μαρία Καρυστιανού απευθυνόμενη προς την πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων είπε «γιατί σας φοβίζει η δημοσιότητα;»
