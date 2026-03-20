Live η κίνηση στους δρόμους: Τρία τροχαία ατυχήματα στην Αττική - Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, λεωφόρο Κορωπίου και Παραλιακή
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (20/3) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου - Η απεργία των ταξί συνεχίζεται για τέταρτη ημέρα
Δύσκολο το ξεκίνημα της ημέρας για τους οδηγούς, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, οι οποίοι πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση σήμερα, Παρασκευή (20/3) σε αρκετούς από αυτούς.
Πιο αναλυτικά, τρία τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν σε κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου αττικής, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα περιστατικά καταγράφηκαν σε διαφορετικά σημεία του οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση.
Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Λεωφόρο Κορωπίου - Αεροδρομίου από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου λόγω ατυχήματος. Την ίδια ώρα, με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Δέλτα Φαλήρου λόγω τροχαίου ενώ λίγα λεπτά μετά τις 09:00 σημειώθηκε τροχαίο και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος της οδού Αγίας Άννης.
Έχουν επηρεαστεί τόσο η Λεωφόρος Κορωπίου - Μαρκοπούλου προς το σημείο της σύγκρουσης όσο και η Αναπαύσεως προς τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Το πρόβλημα προέκυψε μετά από σύγκρουση δυο αυτοκινήτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα στο ύψος του Δέλτα Φαλήρου.
Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να οπλιστούν με υπομονή, αφού υπάρχουν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Live η κίνηση στους δρόμους: Τροχαίο στη λεωφόρο Κορωπίου, μεγάλες καθυστερήσειςΤροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 7:30 το πρωί στην λεωφόρο Κορωπίου, στο ρεύμα από αεροδρόμιο προς Βάρη και ως εκ τούτου υπάρχει αυξημένη κίνηση στο σημείο, αν και τα εμπλεκόμενα οχήματα έχουν απομακρυνθεί.
Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα μετά από τροχαίοΜε προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στην λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Δέλτα Φαλήρου το πρωί της Παρασκευής (20.03.2026) λόγω τροχαίου.
Κίνηση τώρα: Τροχαίο και στον ΚηφισόΛόγω σύγκρουσης οχημάτων, δυσχέρεια καταγράφεται στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς Πειραιά.
Κατά πληροφορίες, συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα με μια μοτοσικλέτα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ στο σημείο παρατηρούνται καθυστερήσεις.
Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Κηφισίας, στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα της παραλιακής τόσο προς τον Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου όσο και στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα από την Καλλιθέα προς τη Μαρίνα Φλοίσβου λόγω τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις:
-5' - 10' στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
-στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
-5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
-10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
Απεργία ταξί: Οι οδηγοί τραβούν χειρόφρενο για τέταρτη συνεχόμενη μέρα - Πεζή συγκέντρωση στις 10:30 στο ΣΑΤΑΣυνεχίζεται για τέταρτο 24ωρο η απεργία των αυτοκινητιστών ταξί, δηλώνοντας πως για όσο συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, ο κλάδος θα βρίσκεται στους δρόμους, με το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) να καλεί στις 10.30 πεζή συγκέντρωση στα γραφεία του.
Χθες, Πέμπτη (19/3) οι οδηγοί ταξί μετέβησαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου και πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση, ενώ προχθές πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή.
Υπενθυμίζεται ότι εκφράζουν τη διαφωνία τους στις διατάξεις που αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών. Το προωθούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το οποίο αντιδρά ο κλάδος, έχει εισαχθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής και βρίσκεται σε διαδικασία προς ψήφισή του.
