Live η κίνηση στους δρόμους: Τρία τροχαία ατυχήματα στην Αττική - Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, λεωφόρο Κορωπίου και Παραλιακή

Κίνηση τώρα: Τροχαίο και στον Κηφισό

Εικόνα της κίνησης στους δρόμους, ώρα 09:15

Απεργία ταξί: Οι οδηγοί τραβούν χειρόφρενο για τέταρτη συνεχόμενη μέρα - Πεζή συγκέντρωση στις 10:30 στο ΣΑΤΑ

Λόγω σύγκρουσης οχημάτων, δυσχέρεια καταγράφεται στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς Πειραιά.Κατά πληροφορίες, συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα με μια μοτοσικλέτα.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ στο σημείο παρατηρούνται καθυστερήσεις.Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Κηφισίας, στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα της παραλιακής τόσο προς τον Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου όσο και στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα από την Καλλιθέα προς τη Μαρίνα Φλοίσβου λόγω τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα.Η κίνηση τώρα στην Αττική ΟδόΣτην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις:-5' - 10' στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο-στο ρεύμα προς Ελευσίνα:-5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,-10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.Συνεχίζεται για τέταρτο 24ωρο η απεργία των αυτοκινητιστών ταξί, δηλώνοντας πως για όσο συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, ο κλάδος θα βρίσκεται στους δρόμους, με το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) να καλεί στις 10.30 πεζή συγκέντρωση στα γραφεία του.Χθες, Πέμπτη (19/3) οι οδηγοί ταξί μετέβησαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου και πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση, ενώ προχθές πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή.Υπενθυμίζεται ότι εκφράζουν τη διαφωνία τους στις διατάξεις που αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών. Το προωθούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το οποίο αντιδρά ο κλάδος, έχει εισαχθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής και βρίσκεται σε διαδικασία προς ψήφισή του.