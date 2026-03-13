«Σήμερα ο κόσμος μας σκοτείνιασε»: Το σπαρακτικό μήνυμα του πατέρα του 18χρονου Μάκη που σκοτώθηκε στον Πύργο
«Σήμερα ο κόσμος μας σκοτείνιασε»: Το σπαρακτικό μήνυμα του πατέρα του 18χρονου Μάκη που σκοτώθηκε στον Πύργο
Συντετριμμένη είναι η κοινωνία του Πύργου για τον θάνατο του νεαρού που έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από μπαλκόνι
Με μια σπαρακτική ανάρτηση αποχαιρετά το παιδί του, ο πατέρας του 18χρονου Μάκη που άφησε την τελευταία του πνοή, νωρίς το μεσημέρι όταν για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στον Πύργο.
Συντετριμμένη είναι η κοινωνία του Πύργου καθώς ο πατέρας του άτυχου αγοριού είναι γνωστός καταστηματάρχης στην περιοχή και η οικογένεια του αγαπητή. Ο πόνος βαρύς για τους φίλους, τους συμμαθητές και τους καθηγητές του παιδιού οι οποίοι συγκλονίστηκαν από το τραγικό περιστατικό.
Ο πατέρας αναφέρει πως «σήμερα ο κόσμος σκοτείνιασε» σημειώνοντας πως ο γιος του ήταν γεμάτος όνειρα, δύναμη και ζωή. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν «πρωταθλητής Ελλάδος στο beach volley, μα πάνω απ’ όλα πρωταθλητής καρδιάς».
Στη συνέχεια αναφέρει πως η ζωή «στάθηκε άδικη» και «μας τον πήρε νωρίς». «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το παιδί που μας έκανε περήφανους κάθε μέρα. Η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ. Αλλά η αγάπη του, οι στιγμές μας και το παράδειγμα που άφησε πίσω του θα ζουν για πάντα μέσα μας. Καλό ταξίδι, παιδί μας. Θα είσαι για πάντα ο πρωταθλητής της καρδιάς μας», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πατέρας.
Ολόκληρη η ανάρτηση:
«Σήμερα ο κόσμος μας σκοτείνιασε.
Σήμερα χάσαμε το παιδί μας Ασημάκης Διονυσόπουλος.
Ένα παιδί μόλις 18 χρονών, γεμάτο όνειρα, δύναμη και ζωή.
Ένα παλικάρι που δεν φοβόταν τους αγώνες – ούτε στο γήπεδο, ούτε στη ζωή.
Πρωταθλητής Ελλάδος στο beach volley, μα πάνω απ’ όλα πρωταθλητής καρδιάς.
Ένας μαχητής που πάλευε για τα όνειρά του, ένας μαθητής της Γ’ Λυκείου που ετοιμαζόταν να ανοίξει τα φτερά του μέσα από τις Πανελλήνιες και τη ζωή που τον περίμενε.
Όμως η ζωή στάθηκε άδικη.
Και μας τον πήρε νωρίς.
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το χαμόγελό του, τη δύναμή του, το πάθος του για τον αθλητισμό και τη ζωή.
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το παιδί που μας έκανε περήφανους κάθε μέρα.
Η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ.
Αλλά η αγάπη του, οι στιγμές μας και το παράδειγμα που άφησε πίσω του θα ζουν για πάντα μέσα μας.
Καλό ταξίδι, παιδί μας.
Θα είσαι για πάντα ο πρωταθλητής της καρδιάς μας».
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο 18χρονος βρέθηκε από περίοικους στον ακάλυπτο οι οποίοι ειδοποίησαν το ασθενοφόρο, ενώ ένας γείτονας μαζί με μία παιδίατρο του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο, υπέκυψε στα τραύματά του. Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της πτώσης.
Συντετριμμένη είναι η κοινωνία του Πύργου καθώς ο πατέρας του άτυχου αγοριού είναι γνωστός καταστηματάρχης στην περιοχή και η οικογένεια του αγαπητή. Ο πόνος βαρύς για τους φίλους, τους συμμαθητές και τους καθηγητές του παιδιού οι οποίοι συγκλονίστηκαν από το τραγικό περιστατικό.
Ο πατέρας αναφέρει πως «σήμερα ο κόσμος σκοτείνιασε» σημειώνοντας πως ο γιος του ήταν γεμάτος όνειρα, δύναμη και ζωή. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν «πρωταθλητής Ελλάδος στο beach volley, μα πάνω απ’ όλα πρωταθλητής καρδιάς».
Στη συνέχεια αναφέρει πως η ζωή «στάθηκε άδικη» και «μας τον πήρε νωρίς». «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το παιδί που μας έκανε περήφανους κάθε μέρα. Η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ. Αλλά η αγάπη του, οι στιγμές μας και το παράδειγμα που άφησε πίσω του θα ζουν για πάντα μέσα μας. Καλό ταξίδι, παιδί μας. Θα είσαι για πάντα ο πρωταθλητής της καρδιάς μας», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πατέρας.
Ολόκληρη η ανάρτηση:
«Σήμερα ο κόσμος μας σκοτείνιασε.
Σήμερα χάσαμε το παιδί μας Ασημάκης Διονυσόπουλος.
Ένα παιδί μόλις 18 χρονών, γεμάτο όνειρα, δύναμη και ζωή.
Ένα παλικάρι που δεν φοβόταν τους αγώνες – ούτε στο γήπεδο, ούτε στη ζωή.
Πρωταθλητής Ελλάδος στο beach volley, μα πάνω απ’ όλα πρωταθλητής καρδιάς.
Ένας μαχητής που πάλευε για τα όνειρά του, ένας μαθητής της Γ’ Λυκείου που ετοιμαζόταν να ανοίξει τα φτερά του μέσα από τις Πανελλήνιες και τη ζωή που τον περίμενε.
Όμως η ζωή στάθηκε άδικη.
Και μας τον πήρε νωρίς.
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το χαμόγελό του, τη δύναμή του, το πάθος του για τον αθλητισμό και τη ζωή.
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το παιδί που μας έκανε περήφανους κάθε μέρα.
Η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ.
Αλλά η αγάπη του, οι στιγμές μας και το παράδειγμα που άφησε πίσω του θα ζουν για πάντα μέσα μας.
Καλό ταξίδι, παιδί μας.
Θα είσαι για πάντα ο πρωταθλητής της καρδιάς μας».
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο 18χρονος βρέθηκε από περίοικους στον ακάλυπτο οι οποίοι ειδοποίησαν το ασθενοφόρο, ενώ ένας γείτονας μαζί με μία παιδίατρο του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο, υπέκυψε στα τραύματά του. Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της πτώσης.
