Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Μαθητής έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον Πύργο, τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο
Μαθητής έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον Πύργο, τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο
Ο 18χρονος έγινε αντιληπτός από περίοικους που έσπευσαν στο σημείο για να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες
Μαθητής Λυκείου 18 ετών έπεσε από το μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον ακάλυπτο πολυκατοικίας στην οδό Μανωλοπούλου στον Πύργο.
Ο νεαρός έγινε αντιληπτός από περίοικους που έσπευσαν στο σημείο για να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με το ilialive.gr. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 18χρονος διακομίστηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο.
Γείτονας που έσπευσε για τις πρώτες βοήθειες μιλώντας στο ilialive.gr ανέφερε ότι «βρήκαμε το παιδί, στην αρχή προσπαθήσαμε να του κάνουμε ανάνηψη, η οποία πέτυχε και άρχισε να ανασαίνει το παιδί αφού έβγαλε το αίμα από τους πνεύμονες. Ευτυχώς το ασθενοφόρο ήρθε γρήγορα το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του αλλά ανάσαινε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ήταν κοντά και παιδίατρος η οποία βοήθησε και αυτή».
Ο νεαρός έγινε αντιληπτός από περίοικους που έσπευσαν στο σημείο για να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με το ilialive.gr. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 18χρονος διακομίστηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο.
Γείτονας που έσπευσε για τις πρώτες βοήθειες μιλώντας στο ilialive.gr ανέφερε ότι «βρήκαμε το παιδί, στην αρχή προσπαθήσαμε να του κάνουμε ανάνηψη, η οποία πέτυχε και άρχισε να ανασαίνει το παιδί αφού έβγαλε το αίμα από τους πνεύμονες. Ευτυχώς το ασθενοφόρο ήρθε γρήγορα το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του αλλά ανάσαινε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ήταν κοντά και παιδίατρος η οποία βοήθησε και αυτή».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
