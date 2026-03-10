Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία του 25χρονου μπάτλερ στη Θεσσαλονίκη: Στο εδώλιο ξανά ο 40χρονος γόνος εύπορης οικογένειας
Το 2013 ο 25χρονος μπάτλερ από τη Σρι Λάνκα βρέθηκε νεκρός στην πισίνα έπαυλης στη Θεσσαλονίκη - Ο βασικός κατηγορούμενος καταδικάστηκε το 2024 σε 15 χρόνια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση
Στο δευτεροβάθμιο Πενταμελές Στρατιωτικό Αναθεωρητικό Δικαστήριο αναμένεται να εκδικαστεί σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του 25χρονου μπάτλερ, από τη Σρι Λάνκα, που είχε βρεθεί νεκρός σε έπαυλη της Θεσσαλονίκης, τον Φεβρουάριο του 2013.
Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσει για μία ακόμη φορά ο 40χρονος σήμερα γόνος μιας εύπορης οικογένειας ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2024 είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
Μάλιστα, είχε προηγηθεί η αθώωσή του, το 2021 λόγω αμφιβολιών. Ο Άρειος Πάγος, ωστόσο, είχε κάνει δεκτή την αίτηση αναίρεσης που είχε καταθέσει η μητέρα του θύματος κατά της αθωωτικής απόφασης και έτσι η δίκη επαναλήφθηκε και οδήγησε στην πρωτόδικη καταδίκη του 40χρονου.
Η ιατροδικαστική έκθεση τότε είχε δείξει ως αιτία θανάτου τον στραγγαλισμό. Από την έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στην υπερπολυτελή κατοικία δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης, ενώ στο εσωτερικό δεν υπήρχε αναστάτωση, γεγονός που έκανε τις αρχές να εκτιμούν ότι το έγκλημα διέπραξε κάποιος γνωστός του θύματος με ερωτικό κίνητρο.
Τα βλέμματα όλων στράφηκαν στον νεαρό γόνο της γνωστής οικογενείας, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε ιδιαίτερα καλές σχέσεις με το θύμα, ενώ ήταν και ο τελευταίος που ήρθε σε επαφή μαζί του.
Ο ίδιος, που εκείνη την περίοδο υπηρετούσε τη θητεία του, απολογούμενος ενώπιον των δικαστών αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμιξη στη δολοφονία του οικιακού του βοηθού. Οι στρατιωτικοί δικαστές, ωστόσο, έκριναν πως σκότωσε τον μπάτλερ και πως το κίνητρο ήταν σεξουαλικό.
«Η άρνηση και η αντίδραση του θύματος εκδηλώθηκε ανοιχτά, προκαλώντας στον δράστη φόβο για την αποκάλυψη της αμφισεξουαλικότητας του. Έτσι, με ψυχραιμία και μεθοδικότητα αποφάσισε να τον βγάλει από τη μέση για να προστατεύσει το μυστικό του», αναφέρεται, μεταξύ άλλων στοιχείων, στο σκεπτικό της απόφασης που τον καταδίκασε.
Στον γόνο της επιχειρηματικής οικογένειας είχε επιβληθεί η ποινή της 15ετούς καθείρξεως καθώς του είχε αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.
Οι στρατιωτικοί δικαστές είχαν δώσει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση που είχε ασκήσει με αποτέλεσμα να παραμείνει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.
